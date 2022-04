SWW Oberallgäu und Stadt Sonthofen ziehen an einem Strang

Von: Josef Gutsmiedl

So könnte das Wohnhaus für Geflüchtete aussehen – oben die Südansicht, darunter die Nordseite. © SWW Oberallgäu

Sonthofen – Die aktuelle „Flüchtlingswelle“ mit Menschen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine zeigt: Wohnraum für geflüchtete Menschen ist rar.

Das Sozial-Wirtschaftswerk Oberallgäu SWW will vor diesem Hintergrund an der Elsa-Brändström-Straße in Sonthofen ein Wohngebäude für geflüchtete Menschen bauen. Der Landkreis Oberallgäu will das dreigeschossige Haus, ausgelegt für 54 Plätze, auf längere Sicht anmieten. Mehrere Anwohner haben bereits Bedenken gegen das Vorhaben vorgebracht.



Der anhaltende Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten erfordere geeignete Ersatzlösungen, stellte Christoph Stöberl die Ausgangslage im Bau und Umweltausschuss des Sonthofer Stadtrates dar. „Die Stadt muss ihren Beitrag bringen.“ Sprich: die gemäß Verteilerschlüssel zugewiesenen Flüchtlinge sind unterzubringen. Der Mietvertrag für die Containerunterkunft in der Grüntenkaserne ist zum Jahresende 2021 ersatzlos ausgelaufen.



Neubau an der Elsa-Brandström-Straße

Konkret geht es um einen Neubau an der Elsa-Brandström-Straße. Das bislang als Parkplatz genutzte, unbebaute Grundstück ist in Besitz der Stadt und soll im Erbbaurecht – voraussichtlich auf 50 Jahre – dem SWW Oberallgäu überlassen werden. Erstellt wird das Gebäude in Holz-Hybridbauweise mit einer Grundfläche von rund 370 Quadratmetern.



Je Geschoss sind zwei Wohnungen und vier Doppelzimmer vorgesehen, also insgesamt 18 Wohnungen für jeweils vier oder sechs Personen. Der Gestaltungsbeirat regte an, zwei Aufenthaltsräume in die Planung aufzunehmen, und über eine Photovoltaikanlage „nachzudenken“. Das Satteldach passe sich gut das bauliche Umfeld ein.



Bedenken verschiedener Art

Die dauerhafte Bauweise, so die Beschreibung der Stadtverwaltung, erlaube auch eine spätere anderweitige Nutzung. Die Anwohner sind im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung bereits informiert. „Bislang gingen zwölf schriftliche Stellungnahmen bei der Verwaltung ein“, so Stöberl. Bedenken verschiedener Art seien darin vorgebracht worden, auch die Prüfung von Rechtsmitteln werde erwogen.



Abgeklärt wurde bereits die Hochwassersicherheit. „Bebauung unter Auflagen möglich“, so die Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes. Das bedeute, dass der Fußboden im Erdgeschoss knapp 20 Zentimeter über der Höhe des angrenzenden Gehsteigs liegen müsse.