Oberallgäuer SPD fordert genaue Zahlen

Teilen

Landratsamt Sonthofen: Die CSU-Kreistagsfraktion äußert sich besorgt über die Abwanderung leitender Sachbearbeiter. © Gattinger

Oberallgäu – Die SPD-Fraktion im Oberallgäuer Kreistag will genaue Zahlen zur Personalsituation im Landratsamt erfahren und moniert diverse „Abgänge“ von Mitarbeitern in führenden Positionen.

„Nachdem schon mehrmals über die Personalfluktuation am Landratsamt Oberallgäu berichtet wurde, möchte die SPD Kreistagsfraktion Oberallgäu nun die genauen Zahlen zur Personalsituation und Personalentwicklung am Landratsamt wissen“, heißt es in der Pressemitteilung der Fraktion.



Der Weggang von Uwe Reiniger und Christoph Wipper seien natürlich die „auffälligsten Wechsel vom Landratsamt zu einer Gemeinde“, aber auch in den Ebenen darunter gebe es Wechsel und Abgänge.



„Wir wollen jetzt einfach mal konkrete Zahlen“, so Fraktionsvorsitzender Markus Kubatschka, „damit wir nicht spekulieren müssen.“ Speziell die Gründe interessieren die SPD-Fraktion und diese will auch einen Vergleich der Situation vor der Pandemie mit derjenigen während der Pandemie. „Aber auch die Entwicklung der Personalsituation am Gesundheitsamt und dem Amt für Migration, sowie die Einarbeitung des neuen Personals wird hinterfragt“, schließt der Fraktionsvorsitzende Markus Kubatschka.