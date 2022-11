Wahlfach mit Zukunft

Spende ermöglicht Robotik-Unterricht an Gymnasium Sonthofen

Teilen

Der erste kleine Roboter namens „SoS 6“, der in dem Robotik-Wahlkurs des Gymnasiums Sonthofen konstruiert und programmiert wurde. © HS Kempten / TTZ Sonthofen

Sonthofen – Im Wahlkurs Robotik bauen und programmieren Sonthofer Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus Lego kleine Roboter.

Das Wort Lego leitet sich von dänisch leg godt („spiel gut“) ab. Dass sich dieser Spielzeugklassiker auch hervorragend für den Unterricht eignet, zeigte das Gymnasium Sonthofen eindrucksvoll bei der Spendenübergabe im Wert von 9 000 Euro, die dank der regionalen Unterstützung aus Wirtschaft und Politik in kurzer Zeit zusammenkam.

Randvoll ist der Wahlkurs, an dem die 25 Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse des Gymnasiums Sonthofen in diesem Schuljahr teilnehmen. Ausgepackt und sorgfältig sortiert sind sie bereit, die vielen Bauteile der Robotik-Sets von Lego, die einen direkten Lehrplanbezug der MINT-Fächer für die weiterführende Schule haben. Am liebsten solle sich was bewegen, oder zwei Roboter sollen gegeneinander antreten, so die ersten Ideen der Nachwuchskonstrukteure und -programmierer. Bewegen tut sich sogar schon was, der erste kleine Roboter namens „SoS 6“ kraxelt mit seinen langen Beinen zielstrebig über den Tisch im Projektraum für Natur und Technik.

Nachwuchsförderung

„Das SoS steht dabei für Sonthofen und das Lego-Set Spike“, erläutert Kursleiter Philipp Dippon. Zwölf Roboter werden es am Ende des Kurses sein, von 0 bis 11, denn: „Informatiker zählen ab Null“, erklärt der Lehrer augenzwinkernd.

Offizielle Spendenübergabe der Lego-Robotik-Kästen an das Gymnasium Sonthofen mit (von links) Sylvia Rehm (Stoll-Gruppe), Gerhard Kneppler (Gymnasium Sonthofen), Joachim Stoller (Schulleiter Gymnasium Sonthofen), Alexander Hold (Vizepräsident Bayerischer Landtag), Martina Neusinger (Stadträtin Sonthofen), Philipp Dippon (Gymnasium Sonthofen), Prof. Bernd Lüdemann-Ravit (Leitung TTZ Sonthofen, HS Kempten), Thomas Bein (Voith), Philip Kraus und Reyhan Tekin (BBS Automation Blaichach), Thomas Socher (Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu), Andreas Straub (Multivac), Christian Böck (Sparkasse Allgäu) und Christian Wilhelm (Erster Bürgermeister Stadt Sonthofen). © HS Kempten / TTZ Sonthofen

Dass schon so viele Sets zum Einsatz kommen können, ist auf die gemeinsame Initiative des Gymnasiums, der Stadt Sont­hofen und dem Technologietransferzentrum (TTZ) für Produktion und Informatik als Institut der Hochschule Kempten zurückzuführen. Und die Nachwuchsförderung lag auch den Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft und Politik am Herzen, die sich engagiert an der Aktion beteiligten. „Das motiviert die Schülerinnen und Schüler, viel Neues zu entdecken und zu erfinden“, freut sich Bürgermeister Christian Wilhelm, während er dabei eigene kleine Legobausteine in der Hand hält, die schon Geschichte haben. Und in der Tat sind den kreativen Ideen bei der Umsetzung der Lernaufgaben kaum Grenzen gesetzt, wie durch die ausführlichen Erklärungen von Kursleiter Dippon schnell klar wird. „Die Schülerinnen und Schüler sind superbegeistert“, berichtet er.



Wahlfach mit Zukunft

Begeistert sind auch die Vertreterinnen und Vertreter jener Unternehmen, die sich an der Aktion mit großzügigen Spenden beteiligten und diese gemeinsam mit dem Bürgermeister an das Gymnasium Sonthofen übergaben. Darunter BBS Automation Blaichach, Multivac, die Stoll-Gruppe, Voith sowie die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu und die Sparkasse Allgäu. Auch Alexander Hold, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, der seinerzeit auch hauptverantwortlich dafür war, dass das TTZ als Außenstandort der Hochschule Kempten nach Sonthofen kam, ist angetan von der frühen Berufsorientierung, die dieser Kurs ermöglicht. „Zeit ist sehr wertvoll und ohne die Unterstützung der Lehrer wäre das hier nicht möglich“, ergänzt Professor Bernd Lüdemann-Ravit, einer der beiden Leiter des TTZ.



Ginge es nach den Schülerinnen und Schülern, könnte dieser Kurs jede Woche stattfinden und ein festes Unterrichtsfach werden. „Als wissenschaftlich-technisches Gymnasium haben wir die Aufgabe, diese Begeisterung weiterzutragen und nicht nur ein einmaliges Strohfeuer zu zünden“, resümiert Schulleiter Joachim Stoller. Und vielleicht treten die Roboter tatsächlich einmal gegeneinander an, zum Beispiel bei einem Lego-Regionalwettbewerb in Sonthofen.