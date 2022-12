Spenden für Caritas Soforthilfefond: Gelungene Benefiz-Aktion des Kreisbote Oberallgäu

Von: Josef Gutsmiedl

Kreisbote-Medienberaterin Elena Tschierschke (links im Foto) übergibt den Spendenscheck an Miriam Schnitzler von der Caritas in Sonthofen © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Benefiz-Aktion des Kreisbote Oberallgäu bringt 4.059 Euro für Caritasverband Kempten-Oberallgäu e.V. ein.

Fast 90 Firmen, Dienstleistungsunternehmen, Selbständige und Gewerbetreibende machten mit bei der diesjährigen Benefiz-Aktion der Kreisbote Oberallgäu „Spenden & Helfen“. Die Hälfte der Kosten für eine gemeinsame Anzeigenveröffentlichung im Kreisbote der Kalenderwoche 49 kam diesmal dem Soforthilfefonds der Caritas Kempten-Oberallgäu zugute.

Der symbolische Spendenscheck in Höhe von 4 059 Euro übergab jetzt Kreisbote-Medienberaterin Elena Tschierschke (links im Foto) an Miriam Schnitzler von der Caritas in Sonthofen. „Der Caritasverband Kempten-Oberallgäu e.V. unterhält seit vielen Jahren einen Soforthilfefonds, der mit Spenden am Leben erhalten wird. Das Geld aus diesem Topf verwenden wir ausschließlich für Menschen, die sich in akuten Notlagen hilfesuchend an uns wenden“, erklärt Miriam Schnitzler.

Soforthilfefond der Caritas

„Oft benötigen unsere Klienten neben der beratenden Unterstützung durch Sozialpädagogen auch unbürokratische finanzielle Hilfe. Hier greift der Soforthilfefonds: wer schnell und ohne bürokratischen Aufwand finanzielle Unterstützung im Bereich von 10 bis 100 Euro benötigt, bekommt von uns (nach eingehender vorheriger Beratung) Geld.“

„Wir haben sehr oft Menschen in der Beratung, die zum Beispiel am Ende des Monats Geld für Essen brauchen, manchmal sind es auch kleinere Rechnungen (z.B. Medikamente), die nicht beglichen werden können, oder wir haben alleinerziehende Mütter, die Geld für Babywindeln benötigen. Auch Obdachlose wenden sich an uns, wenn sie Geld (etwa für eine Zugfahrkarte) brauchen“, beschreibt die Caritas-Mitarbeiterin das „Tagesgeschäft“ des Soforthilfefonds.

Hilfe für Menschen in Not

Alle Spenden, die in den Soforthilfefonds fließen, kommen zu 100 Prozent Hilfesuchenden in der Region zugute. „Diese Spenden für den Fonds gehen also nicht an die Caritas allgemein, sondern landen ausschließlich zweckgebunden direkt im Soforthilfefonds“, betont Miriam Schnitzler. „Das Geld wird eins zu eins an Menschen in Not weitergegeben.“ Die Verwaltung des Fonds liegt bei der Allgemeinen Sozialberatung der Caritas. „Herzlichen Dank allen Werbepartnern des Kreisbote für diese großartige Unterstützung !“