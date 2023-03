Spendengremium „Helfen verbindet“ leistet direkte Hilfe für Erdbebenopfer

Das Spendengremium sagt Danke: (von links) vorne: Gülsah Badem, Tekin Sentürk, Selcuk Sevgi (Gast), Memnune Senoldu, hinten: Sevdat Karakas, Raeed Salim, Makin Sentürk, Miriam Duran, Sandro Drechsel, Ömer Badem. © privat

Oberallgäu – Die Oberallgäuer Initiative „Helfen verbindet“ sammelt weiterhin gezielt Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

Alle Teilnehmenden des Spendengremiums der Initiative verbindet immer noch der Schrecken der Bilder der Erdbebenkatastrophe vom 6. Feb­ruar und wünschen sich einen baldigen Wiederaufbau. Die Verantwortlichen der Aktion danken allen bisherigen Spendern und hoffen, dass sich noch weitere Unterstützer finden. Konkret fehlen noch 5 000 Euro, um den Kauf von 30 Zelten zu realisieren, die für die Region Idlib / Syrien dringend benötigt werden.

Bei der 3. Sitzung des Spendengremiums berichteten zwei zurückgekehrte Spendenbotschafterinnen über ihre Erlebnisse in Antakya, Samandag und Mersin. Die Familien in den betroffenen Gebieten sind sehr dankbar für jede Hilfe, die sie derzeit erreicht. Sie sind überwältigt über die Hilfsbereitschaft aus dem Oberallgäu und bedanken sich für das Zeichen der Verbundenheit. Die beiden Botschafterinnen gaben den nächsten Spendenüberbringern wertvolle Informationen, wie z.B. wichtige Kontakte und Einkaufsmöglichkeiten in der Region. Diese machen sich heute auf, um in Hatay und Umgebung zu helfen. Hauptaugenmerk wird dabei sein, Kindern ein Stück Hoffnung und Freude zu geben.



Kooperation mit Helfern vor Ort

Strategische Unterstützung erfolgte auch von Faruk Güzeldere aus Istanbul via Zoom. Als Vorstandsmitglied bei müsiad und Vorsitzender des Einzelhandelsverbands in Istanbul konnte er hilfreiche Hinweise und wichtige Kontakte vermitteln.



Das Spendengremium tagt via Zoomschaltung nach Istanbul. © privat

Das aus ehrenamtlich engagierten Mitbürgern bestehende Spendengremium hat sich darauf geeinigt, die Aktion „30 Zelte für Idlib“ des Hilfeteams Syrien intensiv zu unterstützen.



Das Gremium ruft zu weiteren Spenden auf

Das Spendengremium ruft deshalb zu weiteren Spenden auf: „Wichtig bleibt, ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen, um Hilfsgüter zu beschaffen, Einsatzkräfte zu finanzieren, die Versorgung der Menschen vor Ort sicherzustellen und irgendwann auch den Wiederaufbau zu unterstützen. Damit dies möglichst zielgenau und koordiniert erfolgen kann, hat der Integrationsbeirat Oberallgäu e.V. im Zusammenschluss mit Privatpersonen und Vereinen ein gemeinsames Spendenkonto eingerichtet.



Die Spenden, die die Initiative „Hilfe verbindet“ von Bürgern und Unternehmen erhält, werden eins zu eins an bedürftige Menschen weitergegeben. Spendenkonto: IBAN: DE08 733 500 00 03 20 25 86 35, BIC: BYLADEM1ALG, Sparkasse Allgäu, Verwendungszweck: Initiative Helfen verbindet, paypal.me/IntegrationsbeiratOA.