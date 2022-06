Spendenlauf der Realschule Sonthofen bringt 14 000 Euro für ukrainische Kinder und Jugendliche

Teilen

Die Jugendlichen der Realschule Sonthofen können stolz sein – auf die Summe der Spenden und ihre sportlichen Leistungen. © Fachschaft Sport / RS Sonthofen

Sonthofen – Der karitative Spendenlauf, im April und Mai war ein Novum an der Staatlichen Realschule Sonthofen, doch auch die aktuellen Umstände, die dazu führten, sind so in Europa noch nie dagewesen.

Unter der Ägide der Sportfachschaft, die nicht nur die dafür notwendigen Spendenzettel entwarf, sondern dieser Aktion auch viel Unterrichtszeit widmete, fanden innerhalb der regulären Sportstunden die StaReSo-Spendenlauftage statt.



„Wenn uns der Regen einen Strich durch die Rechnung machte, wurde kurzerhand die Turnhalle zur Laufstrecke, ansonsten sammelte die Schülerschaft ihre Runden an der Sportaußenanlage“, erzählte die Sportlehrerin Barbara Rösle. Und gerade hier kam es zu Momenten, die für den Sportlehrer keinesfalls rar, doch für den Nichtsportlehrer wohl eher Seltenheitswert haben. So erzählte Rösle begeistert von zwei Schülerinnen aus der 6A, die regelrecht darum flehten: „Bitte noch nicht aufhören!“ Die beiden wollten unbedingt auch noch die 50. Runde schaffen. Auf diese Weise hat die StaReSo Schülerschaft in ihren Sportstunden eine beachtliche Rundenzahl absolviert.



Alle haben mitgemacht

Als Spender konnten neben Oma und Opa oder den Eltern unter anderem auch Lehrer und Klassenkameraden gewonnen werden, wobei die ebenfalls pro gelaufene Runde spendeten.

Dazu wusste die Sportlehrerin Daniela Röhrl eine tolle Geschichte beizutragen: „Isabella aus der 7A hatte so viele Geldgeber für die gute Sache gewinnen können, dass der Spendenzettel mit acht möglichen Sponsoren gar nicht ausreichte! Also wirklich alle Omas, Opas, Tanten, Onkel!“ Es kommt aber bei solchen Aktionen vor allem darauf an, dass alle mitmachen. So wanderten dank mehrerer Klassen jeweils über fünfhundert Euro in den StaReSo-Spendentopf und natürlich machten ausnahmslos alle Klassen mit.



Nicht reden sondern laufen

Auf die neugierige Nachfrage ihrer Klassenleiterin, wie das denn konkret ablief und was da gesprochen worden ist, antwortete Simone (9B) verdutzt: „Gar nichts haben wir geredet, wir sind halt einfach gelaufen!“ Ja, stimmt, und mit enorm viel Durchsetzungskraft sind dann auch noch sehr spendable Sponsoren gefunden worden. Summa summarum wurde jede einzelne Laufrunde und so mancher Schweißtropfen in Cent und Euro entlohnt – alles mit Sponsorengeld.



Die Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Realschule Sonthofen konnten mit diesem Spendenlauf eine Gesamtsumme von 14 000 Euro spenden, die an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zugunsten ukrainischer Kinder und Jugendlicher überwiesen wurde.



Die erweiterte Schulleitung ist zusammen mit dem Kollegium sehr stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler, die durch ihren engagierten Einsatz diesen Betrag zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine erlaufen haben.