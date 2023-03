Großer Erfolg: Autohaus Schneider erreicht den zweiten Platz beim bundesweiten Dacia-Wettbewerb

Geschäftsführer Peter Schneider (links im Foto) und Automobilverkäuferin Alessa Gleixner (rechts) freuen sich über den Preis. © privat

Sonthofen – Auf einen Podestplatz fuhr das Autohaus Schneider in Sonthofen beim großen Dacia-Wettbewerb Deutschland.

Das Autohaus Schneider ist der zweitbeste Dacia-Händler Deutschlands! Zu den Hauptkriterien zählen die Kundenzufriedenheit im Autoverkauf und beim Kundendienst ebenso wie der Neuwagenverkauf, die Erfüllung von Standardvorgaben, das Ersatzteilgeschäft, sowie die Qualität der Geschäftsführung.

Verkündet wurde der Preis auf der jüngsten Händlertagung in Frankfurt durch den Vorstand des Herstellers, im Wettbewerb Dealer of the Year. „Ein unglaublicher Erfolg nach 15 Jahren Dacia-Vertrieb“, freuten sich Geschäftsführer Peter Schneider und Automobilverkäuferin Alessa Gleixner. „Wir bedanken uns bei all unseren Kunden für das Vertrauen, aber auch bei unserer Belegschaft für das großartige Engagement!“