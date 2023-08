Staatliche Realschule Sonthofen ist „Fairtrade-School“

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Wir sind Fairtrade-School: (von links) Sonia Palermo (Leiterin Schulteam StaReSo-fair), Schulleiterin Petra Kraus-Rahl, Ina Schicker von Fairtrade-Deutschland, sowie Lia Kempter und Magdalena Kleber vom Fairtrade-Team der StaReSo. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Vorbereitung lief lange, doch zum Schluss ging es schnell: Seit Kurzem ist die Staatliche Realschule Sonthofen anerkannte „Fairtrade School“. Die 901. Fairtrade-Schule in Deutschland, und die zweite in Sonthofen.

„Es braucht richtig viel, dahin zu kommen“, lobte Ina Schicker von Fairtrade Deutschland den Einsatz von allen Beteiligten an der StaReSo. Nach einer langen Vorbereitung seit dem Jahr 2012 sei es aber zum Schluss hin sehr schnell gegangen. Die Bewerbung war der Realschule sei durch das Fairtrade-Schulteam so gut gestaltet gewesen und inhaltlich fundiert, dass die Jury dann nicht lange überlegen musste und das Prädikat „Fairtrade-School“ verlieh. „Jetzt ist die Schule Teil unserer Bewegung. Auf diesen Titel könnt ihr zu Recht stolz sein“, so Ina Schicker.



Mit viel Engagement und Leidenschaft hatte das Faitrade-Schulteam großartige Vorarbeit geleistet. Viele Aktionen und Projekte in der Schule gingen über die Bühne und das Fairtrade-Thema wurde immer wieder im Unterricht betrachtet. Faire Produkte gibt es im Schulkiosk, und eine Ausstellung zeigt wie Fairtrade funktionieren kann. Zuletzt stand der große Auftritt beim Fairen Weihnachtsmarkt der Stadt Sonthofen auf dem Programm.



In guter Gesellschaft

In einem „Fairtrade-Kompass“ dokumentierte das Team die geplanten und bereits unternommenen Schritte und beschrieb die Aktionen und Ziele, die in den weiteren Jahren verfolgt werden sollen, um im Sinne des fairen Handels voran zu kommen. In zwei Jahren kommt die Fairtrade-School StaReSo auf den Prüfstand und muss nachweisen, dass sie den Fairtrade-Kurs gehalten hat und die Kriterien weiterhin erfüllt.



Die neue Fairtrade-School StaReSo ist in guter Gesellschaft: Die Stadt Sonthofen ist seit 2009 bereits Fairtrade-Stadt; und das Sonthofer Gymnasium hat den Titel „Fairtrade-School“ ebenfalls schon eingefahren.