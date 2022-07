Stadtentwicklung Sonthofen: Noch dieses Jahr soll ein Masterplan für die Innenstadt kommen

Dritter Bürgermeister Josef Zengerle, Makin Sentürk (Bistro Relax), Hans-Peter Keiss (Wirtschaftsvereinigung AS e.V.), Iris Stötzer (Stadtkämmerin), Andreas Böck (Wirtschaftsreferent), Steffanie Blaser-Reimund (Schulreferentin), Heribert Kitzinger (Verkehrsreferent), Christian Lanbacher (Baureferent), Michael Borth (Umweltreferent), Ingrid Fischer (Zweite Bürgermeisterin), Christian Wilhelm (Erster Bürgermeister), Dr. Stefan Holl (GMA), Hans Fili (Wirtschaftsvereinigung AS e.V.), Birgit Gabriel (Stadt Sonthofen), Lisa Falger (Platzhirsch), Dr. Gino Meier und Gabriele Ostertag (beide Projektleiter der GMA) © Gattinger

Sonthofen – Vergangene Woche hat die Stadtverwaltung Sonthofen gemeinsam mit ansässigen Akteuren aus Handel und Tourismus eine Lenkungsgruppe gegründet, die dem Stadtparlament bei der Aufwertung der Innenstadt zur Seite stehen soll.

Nicht nur durch Corona habe sich die Stadt Sonthofen in den letzten Jahren stark verändert, erklärte Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm, durch den Abzug der Bundeswehr fehle der Innenstadt seit vielen Jahren einiges an Kaufkraft.

Das mache sich beim Einzelhandel und in der Gastronomie bemerkbar, aber auch bei kulturellen Einrichtungen wie dem Kino oder Stadtbibliothek. Gleichzeitig sei Kempten zu einer attraktiven „Konkurrenzkommune in unmittelbarer Nähe” geworden.

Die Folgen seien innerstädtische Brachflächen, was aber auch neue Chancen für die Innenstadtentwicklung bedeute. Die durch Corona und den wachsenden Onlinehandel bedingten Geschäftsschließungen hätten in den letzten Jahren dazu geführt, dass bestimmte Sortimente des Einzelhandels im Stadtzentrum nicht mehr angeboten würden, so Wilhelm weiter.

All diesen Veränderungen müsse man schnell Rechnung tragen und die Sonthofer Innenstadt neu denken und sie den aktuellen Entwicklungen im Sinne der Bürger anpassen.



Ein neues Gesicht für die Stadt

Begleitet wird der gesamte Prozess vom Beratungsbüro GMA – Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH aus Ludwigsburg, das sich auf die Einzelhandels‑, Immobilien- und Stadtentwicklung spezialisiert hat.

Tiefgreifende Maßnahmen, die eine Stadt über einen Zeitraum von zehn Jahren entwickeln sollen, erklärte Bürgermeister Wilhelm, seien in ihrer Wirkung äußerst komplex, um allein durch eine Stadtverwaltung geplant zu werden.

Jede Maßnahme im Stadtgebiet habe Folgen auf den unterschiedlichsten Ebenen. „Man löst an einer Stelle ein Problem, schließt eine Lücke und steht dadurch sofort vor neuen Herausforderungen“, so Wilhelm wörtlich. Daher brauche man einen mit allen Seiten abgestimmten Masterplan.

Bei der Erstellung dieses Masterplans komme der neu gegründeten Lenkungsgruppe eine „Scharnierfunktion“ zu, welche die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat, Stadtverwaltung und den Akteuren aus den Handel und dem Tourismus zu erleichtern solle. Das Gremium werde in regelmäßigen Treffen die Beschlussvorlagen für das Stadtparlament vorbereiten, die für die Umsetzung des Masterplans nötig seien.



Vielfältiger Branchenmix

Ziel des Masterplans, so Dr. Stefan Holl, der Geschäftsführer des Beratungsbüros GMA, sei eine „Richtschnur” zur Aufwertung der Sonthofer Innenstadt über einen Zeitraum von zehn Jahren zu bekommen.

Die mit der Stadt vereinbarten Ziele seien die Weiterentwicklung und Stärkung der Innenstadt als marktführender Standort für zentrenrelevante Gewerbe, die Förderung von Gastronomie und Dienstleistungen aber auch der Ausschluss großflächigen Einzelhandels außerhalb der traditionell gewachsenen Handelschwerpunkte. Ziel sei ein “vielfältiger Branchenmix” und final auch die Beseitigung von Leerständen. Ferner, so Dr. Holl weiter, solle der öffentliche Raum im Zentrum der Stadt aufgewertet werden um mehr Bewohner in die Innenstadt zu locken.



Analyse und Beteiligung der Bürger

Der Masterplan sowie die damit verbundenen Umsetzungsmaßnahmen sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Wichtige Arbeitsschritte sind laut Projektleiterin Gabriele Ostertag vom GMA-Planungsbüro Kartierungen, die Auswertung von Planwerken, diverse Begehungen, Spaziergänge und Expertengespräche, sowie die Erstellung eines Leerstandskatasters. Dann soll ein von GMA moderiertes Dialogverfahren zwischen der Lenkungsgruppe und den Akteuren vor Ort erfolgen.

Auch die Sonthofer Bevölkerung soll hierbei miteinbezogen werden und zwar überwiegend digital und online, oder wie Bürgermeister Wilhelm es ausdrückte, „zeit- und ortsunabhängig”, damit jeder Bürger der Stadt sich äußern könne, wann es ihm oder ihr zeitlich am besten möglich sei.



Hohe Förderung von der EU

Finanziell wird die Stadt Sonthofen bei alledem jedoch nicht alleine gelassen. Durch eine neue Förderstruktur seitens der Europäischen Union mit dem Namen „REACT” werden 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben von der EU übernommen.

Diese betragen rund 800 000 Euro, von denen 250 000 auf die Erstellung des Masterplans entfallen. Die somit verbleibenden 550.000 sollen in die Neugestaltung des Licht- und Raummilieus für die Sonthofer Innenstadt investiert werden.

Von Felix Gattinger