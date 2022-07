Sonthofens Bürgermeister setzt auf Dirndl und Lederhosen

200 Besucher in Tracht müssen es mindestens sein, sonst hat Bürgermeister Christian Wilhelm die Wette verloren. © Stadt Sonthofen

Sonthofen – Nachdem es 2022 nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder ein Stadtfest gibt, lässt sich 1. Bürgermeister Christian Wilhelm auch dieses Jahr zur fast schon festen Tradition gewordenen Stadtfest-Wette herausfordern.

Dieses Jahr heißt es: Rein ins Dirndl und in die Lederhosen! Bürgermeister Christian Wilhelm wettet, dass er es schafft, mindestens 200 Sonthofer und Sonthoferinnen in Tracht, Dirndl oder Lederhosen zur Eröffnung des Stadtfestes zusammenzutrommeln.

Sollte er dies schaffen, so verlosen Alex und Andrea Strele vom Trachtengwand unter allen, die in Lederhosen oder Dirndl zur Stadtfesteröffnung kommen, einen Gutschein für eine neue Lederhose oder ein neues Dirndl. Sollte er verlieren, so räumt Bürgermeister Christian Wilhelm im Gegenzug das Lager im Trachtengwand auf.

Sonthofer und Sonthoferinnen sind herzlich eingeladen, sich in Lederhosen oder Dirndl am Samstag, 9. Juli, ab 10 Uhr eine Marke und damit ihre Chance auf ein neues Outfit vom Trachtengwand am Oberallgäuer Platz abzuholen. Eröffnet wird das Stadtfest um 11 Uhr am Rathausplatz.