Stadtrat billigt Haushalt 2023 – Schwierige Rahmenbedingungen

Von: Josef Gutsmiedl

Investition in die kommunale Infrastruktur: Die Sanierung der Marktanger-Garage soll noch heuer beginnen. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Nach mehreren intensiven Beratungen verabschiedete der Sonthofer Stadtrat den Haushalt für das laufende Jahr. Das Gremium machte sich dabei nichts vor: Die Rahmenbedingungen sind „herausfordernd“, wie seit langem nicht und lassen der Stadt wenig finanziellen Spielraum. Wenn‘s nicht „gut geht“, steht eine neuerliche Kreditaufnahme in Höhe von rund 8 Millionen Euro ins Haus.

Wohin die „Reise“ geht, konnten weder Bürgermeister Christian Wilhelm noch Kämmerin Simone Häger dem Stadtrat genau sagen: Zu viele Faktoren und Unsicherheiten spielten eine Rolle. Und die Rahmenbedingungen bezeichneten alle Stellungnahmen der Fraktion unisono als schwierig: Inflation, Energie- und Klimakrise, Bildungskrise, Fachkräftemangel ...



Gestiegene Kosten

Dicke Brocken im aktuellen Haushalt sind etwa die höhere Kreisumlage von 12,5 Millionen Euro, Personalaufwand 16 Millionen, Investitionen in die kommunale Infrastruktur 14,6 Millionen Euro.



Dem stehen Einnahmen wie unter anderem die Schlüsselzuweisung (6 Millionen), Gewerbesteuer (11,5 Millionen) oder Einkommensteuerbeteiligung mit 14,6 Millionen gegenüber. Alles in allem 40 Millionen Euro, sowie eigene Einnahmen von 12 Millionen. Die eingeplante Kreditaufnahme im Laufe des Jahres sei „eine letzte Möglichkeit, falls das Geld nicht reicht“, so Kämmerin Simone Häger abschließend. „Wir hoffen, dass wir es vermeiden können.“ Die weitere Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2026 müsse „nicht nervös machen“, betonte Häger weiter; viele Einnahmen seien in ihrer Höhe kaum abzuschätzen. „Aber eine sogenannte Finanzspanne gibt es nicht.“

Neue Wege denken

Dennoch, so Stadträtin Petra Müller für die Freien Wähler: „Bürgermeister, Stadtrat und Verwaltung haben alles dafür getan, dass wir den Haushaltsplan jetzt beschließen können.“ Es warteten „große Aufgaben“ wie Sanierung von Tiefgarage (1 Million Euro) und Eissporthalle (600 000 Euro), sowie der Ostrachstraße. „Es wird nicht besser,.sondern schwieriger und teurer.“

Ob es tatsächlich einen Neubau des Jugendzentrums brauche, sehe ihre Fraktion kritisch. Generell müsse man angesichts der Finanzlage der Stadt „neue Wege denken“, appellierte Petra Müller. „Auch abstrakte. Wenn es Lösungen bringt, kann es gar nicht abstrakt genug sein.“ Womöglich lasse sich die Eissporthalle auch für andere Veranstaltungen nutzen, nennt sie ein Beispiel.



Dringende Sanierungsprojekte

Die Sanierungsprojekte sieht auch die CSU-Fraktion als dringend an. Gerade die „wirklich desolate“ Ostrachstraße müsse jetzt angepackt werden, unterstrich deren Stadträtin Petra Müller. Für Städte und Kommunen habe eine „wirtschaftliche Zeitenwende“ begonnen.

Als Einheit mit Bürgermeister, Stadtverwaltung und Stadtrat werde es Sonthofen schaffen, einen „von Krisen gebeutelten Haushalt mit Stolz vorzeigen zu können“, gibt sich die Fraktionssprecherin optimistisch. Aber, so Müller: „In den nächsten Jahren muss auf eine sparsame Haushaltsführung geachtet werden.“



Klimaschutz stärken

Von einem „angemessenen und ausgeglichenen Haushalt“ sprach auch Ingrid Fischer (Grüne). Die Rahmenbedingungen belasteten die Etatplanungen. Als positiv sehe die Fraktion, dass Ausgleichsmöglichkeiten genutzt werden können. Die Stadt müsse zudem ihrer Vorbildrolle bei den erneuerbaren Energien, beim Klimaschutz gerecht werden und in diese Sparten investieren. beim Straßen- und Brückenbau sei auf Nachhaltigkeit zu achten.

So dringlich die Sanierung der Eissporthalle sei, man müsse prüfen, ob wirklich schon im September Eis vorgehalten werden müsse. Beim Thema Radstadt sehe die Grünen-Fraktion durchaus noch „Luft nach oben“, die auch einen städtischen Klimaschutz-Manager vermisst und sich ein eigenes Referat Klimaschutz dafür vorstellen kann.



Kernaufgaben im Mittelpunkt

Die meisten Pflichtzuweisungen seien erreicht, lobte Dr. Gerhard Wimmer (SPD) die Haushaltskonstruktion, „der Rest werde mit Tricksen schon klappen“. Aber ein mit Krediten finanzierter Haushalt in Zeiten steigender Zinsbelastung, Inflation, Energie- und Personalkosten bereite seiner Fraktion Sorge. „Wie soll das gehen?“ Man müsse „alle Ausgaben genau prüfen“, forderte Wimmer; sonst werde es zukünftig sehr schwierig. Die Zustimmung zum vorliegenden Haushaltsplan sehe seine Fraktion als „alternativlos“.



„Viele schöne, aber auch kostenintensive Projekte“ machte Christian Lanbacher von der Ausschussgemeinschaft/FDP aus und verwies auf den „Umgang mit Steuergeldern“. Die Stadt müsse sich auf die Kernaufgaben konzentrieren.

Schuldenlast

Den Schuldenstand sieht Bürgermeister Christian Wilhelm nicht als so dramatisch an und verweist auf deutlich schlechtere Zahlen in früheren Jahren. Die Stadt habe ihre Schuldenlast stetig abgebaut, etwa von 36 Millionen Euro im Jahr 2015 auf heute 26 Millionen. Und, so die Kritik, das Land verspreche Dinge, die die Kommunen bewältigen sollten, zum Beispiel Bildung / Schulen oder Flüchtlingsunterbringung.