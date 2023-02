Stargast Angela Merkel beim Politischen Aschermittwoch der Kemptener und Oberallgäuer FDP

Von: Susanne Lüderitz

Teilen

Teilten an den politischen Gegner aus und tranken Schnaps: „Hüttenwirt“ Michael Käser (Oberallgäuer FDP-Kreisvorsitzender) und Ruheständlerin Angela Merkel (FDP-Bezirksrätin Daniela Busse). © Lüderitz

Kempten/Oberallgäu - Für den Politischen Aschermittwoch der FDP-Kreisverbände Kempten und Oberallgäu hat sich Bezirksrätin Daniela Busse in die Rolle der Exkanzlerin Angela Merkel geworfen. Ernstes und Heiteres gab es beim traditionellen „Abwatschen“ des politischen Gegners.

Eine einsame Alpwiese: Wald und Gräser grünen. Doch wer ist das? Eine in grellem Pink und Mint leuchtende Person stochert an ihren Walking-Stecken über den Bergpfad. Trainingsanzug, Riesenbrille, Perlenkette, Bäuchlein – Angela Merkel genießt ihren Ruhestand und den Urlaub im Allgäu.

Beim Politischen Aschermittwoch der FDP-Kreisverbände Kempten und Oberallgäu geht es gegen die bayerische Staatsregierung

Gemeinsam mit dem Oberallgäuer Kreisvorsitzenden Michael Käser als Hüttenwirt zieht Merkel alias Daniela Busse die bayerische Landesregierung durch den Kakao. Bei zahlreichen Schnäpsen an der Theke wundern sich die beiden nicht nur über „Wendehals Markus Söder“, oder die Ämterhäufung des „Trash-TV-Richters“ Alexander Hold, sondern auch die schlechte Handynetzqualität im Allgäu.

Die CSU leide so stark unter Nachwuchsproblemen, dass mit Mechthilde Wittmann Kandidaten sogar aus der Münchner Schickeria geholt würden. Traurig zeigte sich Merkel darüber, dass alle zur Hochzeit von Christian Lindner eingeladen gewesen seien – nur sie nicht .„Das mach’n w‘ – wa?!“ Busse, die Chefin des FDP-Kreisverbands Kempten, kommt Merkel in Sprachfärbung und Gestik sehr nah und hat die Lacher auf ihrer Seite. „D’r Milchpreis isch allat mint.“ Auch Käser geht in seiner Rolle als Alpöhi auf.

Politisches Herzblatt mit Dr. Dominik Spitzer

Bei der Veranstaltung der FDP in Kempten gibt es traditionell Sketche und lustige Beiträge. An der 90er-Jahre-Sendung „Herzblatt“ hat sich dafür Stadtrat und Landtagsabgeordneter Dr. Dominik Spitzer orientiert. Bei Susi-Spitzer hatte das Publikum die Wahl zwischen „Wischmopp Hubert Opfelsoft, der sich IN der Wirtschaft besser auskennt als außerhalb“ und „Braunkohle-Robert“, der nicht wisse, was eine Insolvenz sei, und „Sonder-Vermögen-Christian“. Am besten kam natürlich Finanzminister Christian Lindner weg.

Zur komödiantischen Abrechnung mit den politischen Gegnern waren die Gäste zahlreich ins Restaurant „Milk and Sugar“ gekommen. Zu den mehr als 60 Angemeldeten gesellten sich noch Unangekündigte. Das große Interesse freute die Liberalen angesichts der aktuellen nicht sehr rosigen Umfragewerte von etwa fünf Prozent, wäre jetzt Landtagswahl.

Habeck, Stoiber und Aiwanger als bittere Pillen

Wie er das Trauma verarbeitet, zeigte der Hausarzt und gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Spitzer in einem Film: Er greift in den Medizinschrank. Doch die Heilung artet in einen Horrortrip aus. Nach jeder Pille, die er nimmt, träumt Spitzer von Politikern aus Regierungsparteien von Bund und Land. Albträume und Wahnvorstellungen bereiten ihm Edmund Stoiber, Hubert Aiwanger und Robert Habeck. Erst ein Gegenmittel in einer Spritze kann Linderung schaffen. „Mit dieser Regierung muss man bittere Pillen schlucken“, sagte Spitzer.

Unverständnis hatte er für die Kemptener Grünen, die dem Standort für die angedachte Photovoltaikfläche für elektrisch betriebene Stadtbusse in der Nähe des Bachtelweihers nicht zugestimmt hatten. Dabei sei jetzt der Zeitpunkt, „erneuerbare Energien voranzutreiben“, so Spitzer.

Ein desaströses Zeugnis stellt Spitzer der bayerischen Landesregierung aus. Die Maskenaffäre, NSU, das Chaos um die zweite Stammstrecke und das überteuerte Zukunftsmuseum in Nürnberg: Vier Untersuchungsausschüsse habe es in der laufenden Wahlperiode bereits gegeben.

Gute Stimmung beim politischen Aschermittwoch der FDP

Wenig passiert sei bei den Versprechen Pflegeplatzgarantie, der Wohnbau-Offensive über die BayernHeim oder der Elektrifizierung der Allgäuer Bahnstrecken, obwohl Ministerpräsident Markus Söder letztere auch bei einem Festwochenbesuch angekündigt habe. Bei der Krankenhausstrukturreform, die jetzt der Bund aufgreife, seien andere Länder Bayern „meilenweit voraus“. Und zur Bekämpfung des Lehrermangels falle Kultusminister Michael Piazolo nichts besseres ein, als Lehrer aus anderen Bundesländern abzuwerben.

Wer ein „funktionierendes Korrektiv“ haben wolle, solle die FDP wählen. Gemeinsam hinweg lachten Publikum und Redner über einen Versprecher, der Spitzer ausgerechnet beim Slogan passierte: „Wir sind die S…“ hatte er angesetzt und korrigierte sogleich: „Wir sind die beste Idee – FDP“

„Das war ... Sarkasmus“

Die Regierung aus Freien Wählern und CSU attackierten auch die Jungen Liberalen Allgäu mit ihrem Film à la Sendung mit der Maus. Vor Ironie triefend und im Maus-Kinder-Stil erklärten sie bayerische Projekte wie die zweite Stammstrecke oder die Digitalisierung für gescheitert. An bayerischen Schulen setze man noch auf Overheadprojektoren. Das CSU-Rezept für den Erfolg: „Mia san mia“, der permanente Richtungswechsel von Markus Söder und viele Freunde, spanisch: „amigos“.

Auch ernste Töne beim politischen Derblecken der FDP in Kempten

Einen Einblick in die Kemptener Stadtpolitik gab Stadtrat Ullrich Kremser. Er sei für den ernsteren Teil des Abends zuständig, wie er sagte, und benannte aktuelle ‚Baustellen‘ in der Stadt. Sorgen bereiteten Kremser nicht nur die Preissteigerungen bei Zumsteinwiese und Kornhaus, sondern auch die vermeintliche Gegnerschaft von Auto- und Radverkehr. Jetzt wieder aufgebrandet ist das Thema an der teils engen Salzstraße. „Da hat kein Radweg Platz“, sagte Kremser und wies auf Alternativstrecken für Radfahrer hin: „Vor Jahren hat die FDP bereits beantragt, die Westendstraße zur Fahrradstraße zu machen.“ Dieser Antrag sei abgelehnt worden. „Wir brauchen ein gutes Miteinander, damit die Stadt gut erreicht werden kann und lebendig bleibt!“, sorgte sich der FDP-Mann darum, dass die Stadt verwaisen könnte, wenn die Autos draußen bleiben müssen. Vielmehr Achtung bräuchten die Fußgänger.

Den Gästen hat der politische Schlagabtausch gefallen. „Früher sind die Beiträge schon schärfer gewesen“, merkte eine Dame aus dem Publikum gegenüber dem Kreisboten an. Doch das könne an den aktuell schwierigen Zeiten liegen. Wie Ullrich Kremser gesagt hatte: Mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen, „wird es schwieriger für Politiker, etwas für die Bevölkerung zu tun“.