Sonthofen setzt auf Kurzstrecken-Flitzer

Die Kreisstadt macht mit: Auch in Sonthofen geht jetzt eine E-Scooter-Flotte an den Start. © Zeus Scooter

Sonthofen – Ab Freitag, 19. Mai, wird es möglich sein, in Sonthofen mit E-Scootern zu fahren. Sonthofen schließt sich damit einer wachsenden Zahl von Städten an, die Zeus Scooter im Sharing-Modell anbieten.

Das irische Start-up Zeus-Scooters verfolgt einen nachhaltigen Ansatz und freut sich darauf, das Angebot an Mikromobilität in der Kreisstadt zu starten. Es wird den Betrieb mit 60 seiner dreirädrigen Fahrzeuge aufnehmen, die an mehreren Standorten in der Stadt angeboten werden.

Die Zeus-Scooter zeichnen sich aufgrund ihrer drei Räder, welche einzigartig in Deutschland sind, durch einen stabilen Stand und eine hohe Fahrsicherheit aus. Sie werden daher besonders gerne als Fortbewegungsmittel für die sogenannte „letzte Meile“ genutzt.

„Ideale Option für die letzte Meile“

„Unsere Scooter bieten ein sicheres und stabiles Fahrerlebnis. Wir interessieren uns schon lange für dieses Gebiet und es ist großartig, hier tätig zu werden“, sagt Damian Young, von Zeus-Scooters. „Wir freuen uns darauf, das Verkehrsangebot in Sonthofen zu bereichern und sind gespannt, wie das Angebot angenommen wird.“



Die Elektroroller seien eine ideale Option für die letzte Meile, sagt Young. Sie ermöglichen den Fahrern, schnell und klimafreundlich ans Ziel zu kommen. Die e-Scooter sollen das städtische Verkehrsangebot ergänzen.