Startschuss für den Neubau des Feuerwehrhauses in Bühl

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Startschuss für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bühl mit Bürgermeister Nico Sentner (4. von rechts), Bauamtsleiter Christoph Wipper (rechts) sowie Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr und den beteiligten Firmen. © Josef Gutsmiedl

Immenstadt-Bühl – Bürgermeister Nico Sentner gab das Startsignal für den Neubau des Feuerwehrhauses in Bühl.

Der „Anlauf“ war lang, doch zum Schluss ging es recht zügig mit dem Neubau eines neuen Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Bühl am Alpsee. Die Bauarbeiten sind schon einige Wochen im Gang. Jetzt wurde der offizielle Startschuss gegeben, und schon im kommenden Sommer könnte die neue Bleibe für zwei Einsatzfahrzeuge und 26 Feuerwehrler fertiggestellt sein.

Die Bauarbeiten beginnen zeitnah

Demnächst soll schon die Bodenplatte betoniert werden, und die Tiefbohrungen für die künftige Wärmepumpen-Heizung können gesetzt werden. Bürgermeister Nico Sentner jedenfalls ist optimistisch, dass es so flott weitergehen wird, wie bisher. „Es wird kein Luxusbau“, räumte Sentner ein, sondern ein solider Zweckbau für die Bühler Feuerwehr. Um Kosten zu sparen, wurde auf das klassische Satteldach verzichtet, und eine „ungewöhnliche Lösung“ verfolgt.



Gespart wurde auch bei der Beschaffung des Bauholzes: die 160 Festmeter Holz stammen nämlich aus dem Stadtwald. Kurze Wege aus dem Wald, kurze Wege auch zum Sägewerk, das ebenfalls nicht weit von Bühl entfernt liegt. Bevorzugt wurden regionale Firmen beauftragt. „Nachhaltigkeit vor Ort“, beschreibt Bürgermeister Sentner das Prinzip. Und auch wenn der Standort des neuen Feuerwehrhauses fast ein halbes Jahr keine direkte Sonne abbekomme, werde man das Dach mit Photovoltaik-Element versehen.



1,6 Millionen Euro Gesamtkosten

Rund 127 000 Euro Förderung kann Immenstadt erwarten; allerdings belaufen sich die Gesamtkosten auf 1,6 Millionen Euro. „Wir haben geholt, was zu holen war“, sagte Sentner.



Kräftig mithelfen beim Bau will auch die Bühler Feuerwehr, versicherte Kommandant Alexander Mosmang. Wo möglich, werden seine Feuerwehrkameraden handwerkliche Eigenleistungen einbringen. Mosmang erinnerte auch an die lange Vorgeschichte des Neubaus, der jetzt direkt an der Bundesstraße zwischen Bühl und Immenstadt entsteht. Das alte Feuerwehrhaus an der Lindauer Straße genüge längst nicht mehr aktuellen Anforderungen, und nachdem eine Sanierung, über die 2015 diskutiert worden war, bald verworfen worden war, begann die Suche nach einem Bauplatz für den Neubau des Gerätehauses.



Volle Unterstützung vom Stadtrat

Die Pläne, Mitnutzer im geplanten Gemeinschaftshaus der Vereine – Ersatzbau für die Alte Schule – zu werden, zerschlugen sich ebenfalls. Erst im Jahr 2020 wurden die Neubaupläne konkret und nach der Kommunalwahl, so Alexander Mosmang, sei es dann zügig vorangegangen, als der Stadtrat geschlossen hinter dem Projekt stand.

Lesen Sie auch Oberallgäuer Landrätin besuchte Intensivstation der Klinik Immenstadt

Begeistert ist der Kommandant schon allein vom „Spitzenplatz“ für den Neubau: direkt an der Bundesstraße mit freiem Blick nach beiden Fahrtrichtungen. Die Ausfahrt aus dem jetzigen Feuerwehrhaus sei immer eine schwierige Sache.



Bisher reine „Männersache“

Auch Mosmang zerstreute Vorstellungen, dass es ein „Luxusbau“ werde, den die Stadt hier errichte. „Ein Zweckbau, der den Bedürfnissen der Feuerwehr gerecht wird.“ Der Neubau bietet Platz für zwei Einsatzfahrzeuge, die weitere Ausrüstung der Bühler Feuerwehr und Sozialräume. Allerdings hat die Feuerwehr in Bühl bislang nur ein Löschfahrzeug; doch sobald als möglich soll ein Mannschaftstransportfahrzeug beschafft werden. Bislang könnten mit dem vorhanden Fahrzeug nur sechs Feuerwehrleute mitfahren, erläutert Mosmang weiter. „Die anderen müssen mit ihren privaten Autos zum Einsatzort gelangen.“



Fazit des Kommandanten: „Heute ist ein großer Tag für unsere Feuerwehr.“ Und auch, wenn die Freiwillige Feuerwehr Bühl bislang eine reine „Männersache“ sei, so Mosmang, hätten die Planer bereits an die Zukunft gedacht und separate Toiletten für Frauen und Männer vorgesehen.