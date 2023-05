Allgäuer Unternehmen fördert Arbeit von karitativen Vereinen

Von: Josef Gutsmiedl

Wir für Menschen: Ulrich Geiger (rechts im Bild) und Alex Geiger (von links) überreichten Jörg Seggelke und Claus-Peter Kroiss vom Förderverein sinfonische Blasmusik, und Guido Martin vom „Kinderhaus Allgäu“, im Beisein von Landrätin Indra Baier-Müller, die Sternenhimmel-Spenden von Lattemann & Geiger. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Der Verein „Sternenhimmel e.V.“ der Firma Lattemann & Geiger unterstützt auch heuer wieder soziale, karitative und kulturelle Einrichtungen im Allgäu. Diesmal geht es insgesamt um eine Spendensumme von 70 000 Euro.

Auf Anregung des Landratsamtes Oberallgäu kommen die Vereine „mir fir uib“, der Förderverein Kinderhaus Allgäu und der Förderverein sinfonische Blasmusik im Oberallgäu in den Genuss von Spenden in einer Gesamthöhe von 6 000 Euro.



Seit nunmehr 15 Jahren sehe es das Unternehmen als eine Art Tradition an, mit der Ausschüttung von Spenden „Gutes zu tun und der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, erläuterte Firmengründer Ulrich Geiger. Heuer werden 70 000 Euro „verteilt“ und einem breiten Spektrum an Vereinen, Initiativen und Organisationen übergeben.

Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements

Und Geigers Sohn Alex, seit einigen Jahren Chef des bundesweit tätigen Unternehmens ergänzt: Wie sein Vater verstehe er die Spenden aus dem „Sternenhimmel“ als Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements. Es seien keine „Riesensummen“, vielmehr gezielte Unterstützung und Anerkennung der Arbeit der Vereine in ihren vielen Bereichen.



In den Genuss einer Sternenhimmel-Spende in Höhe von 3 000 Euro kam jetzt im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen der Verein „mir fir uib“, der sich in unbürokratischer Weise um Bedürftige im Oberallgäu und dem benachbarten Außerfern / Tirol annimmt. Jeweils weitere 1 500 Euro konnten die Vertreter des „Fördervereins für sinfonische Blasmusik im Oberallgäu“ und der Förderverein „Kinderhaus Allgäu“ in Wertach in Empfang nehmen. Ersterer will mit gezielten Schulungen durch renommierte Dozenten engagierte Blasmusiker im Segment der sinfonischen Musik „fit machen“. Das „Kinderhaus Allgäu“ betreut mit professioneller pädagogischer Unterstützung Kinder und Jugendliche, die nicht in ihren Familien leben können oder dürfen.