Stolpersteine im Oberallgäu: Zeichen der Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit

Von: Lajos Fischer

Der Stolperstein für Walburga Kessler wurde 2014 am Eingang ihres Geburtshauses in der Altbürgermeister Köberle Straße 2 in Burgberg verlegt. © Lajos Fischer

Oberallgäu – In den Oberallgäuer Gemeinden Burgberg und Hellengerst erinnern Stolpersteine an die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft.

Die Aufarbeitung der NS-Zeit und die Bedeutung der Erinnerungskultur stehen zurzeit im Allgäu oft im Fokus öffentlicher Debatten und Veranstaltungen. Auch der Kreisbote berichtet regelmäßig über Zeitzeugengespräche und bespricht aktuelle Publikationen. Aus diesem Anlass wollten wir nachgehen, wo es im Oberallgäu Stolpersteine gibt und welche Rolle sie in der örtlichen Erinnerungskultur spielen.

Stolpersteine gelten als das größte dezentrale Denkmal der Welt. Sie erinnern an die Opfer der NS-Zeit und gehen auf die Initiative des Künstlers Gunter Demnig zurück. Die quadratischen Messingtafeln werden in Handarbeit hergestellt und meistens von Demnig selbst vor dem letzten frei gewählten Wohnort von Menschen, deren Schicksal in Erinnerung behalten werden soll, verlegt.

Zwei Standorte im Oberallgäu

Die Zahl der in 28 Ländern und mehr als 1800 Städten verlegten Stolpersteine liegt bereits im hohen fünfstelligen Bereich. Aber wie sieht es im Oberallgäu aus?



Von der 2009 gegründeten Initiative Stolpersteine für Kempten und Umgebung e.V. wurden bis jetzt außerhalb Kemptens an zwei Standorten Gedenksteine verlegt, in beiden Fällen 2014. Die historische Bearbeitung übernahm Dr. Dieter Weber.



Das Schicksal einer Sinto-Familie aus Hellengerst

An der Kirche in Hellengerst erinnern acht Stolpersteine an die verwitwete Sintiza Johanna Rötzer und an ihre sieben Kinder. Sie wurden 1943 in das sogenannte „Zigeunerlager“ des KZ Auschwitz Birkenau deportiert. Der jüngste Sohn Joseph kam erst dort zur Welt. Ein paar Tage später wurde die ganze Familie ausgelöscht. Ein neunter Stein nennt den letzten Wohnort der Rötzers am Ettensberger Weg 10.



Der lange Leidensweg der Walburga Kessler

Die Entstehung des Stolpersteins in Burgberg geht auf die Initiative vom Urgroßneffen des Opfers, Matt Kessler, zurück, der im Rahmen seiner Ahnenforschung auf das Schicksal der Schwester seiner Urgroßmutter gestoßen ist.



Die schwerbehinderte Walburga Kessler verlor in ihrem zehnten Lebensjahr ihre Mutter, die sie bis dahin pflegte. Der Vater, der für weitere fünf Kinder sorgen musste, brachte sie ein Jahr später ins „Jesuheim – Pflegeanstalt für Unheilbare” in Lochau bei Bregenz. Ihre Diagnose „geistesschwach, taubstumm, krüppelhaft“ begleitete „Wally“ auf ihrem Leidensweg durch eine Vielzahl von Einrichtungen. Im September 1941 wurde sie schließlich nach Irsee verlegt. Ende Juli 1944 erhielt ihr Vater zwei Telegramme, die in kurzem Abstand über eine lebensbedrohliche Infektion und über ihren Tod berichteten.



Erinnerung an „Euthanasie-Opfer“

Für das „Euthanasie“-Opfer Walburga Kessler wurde neben einem Stolperstein in ihrem Geburtsort Burgberg im Jahr 2014, ein weiterer 2015 zur Erinnerung an ihr Schicksal in Irsee verlegt.



Bei den Verlegungen wird oft der Talmud zitiert: „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“.