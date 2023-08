SWR Fernsehen zeigt „Ausgesetzt im Allgäu“

Rasten und raten: Steffi und Lucas auf der Suche nach dem richtigen Weg durchs Allgäu. © SWR

Allgäu – Ist Reisen ohne Google-Maps, Tripadvisor und Wetter-App überhaupt noch möglich? Raus aus der virtuellen Welt, rein ins echte Leben. Zwei SWR Reporter-Teams probieren es aus und erkunden den Südwesten. Das SWR Fernsehen zeigt den Trip „Ausgesetzt im Allgäu“ am 1. September um 21 Uhr.

Die Hosts Steffi und Lucas haben ein vorgegebenes Ziel: Sie sollen ohne Handy und andere digitale Hilfsmittel innerhalb von 48 Stunden den Grünten, auch „Wächter des Allgäus“ genannt, finden. Das Problem: Sie haben keine Ahnung, wo sie ausgesetzt wurden, denn sie wurden mit verbundenen Augen an einen Ort gebracht. Ohne Google Maps und Trip Advisor, nur mit Wanderkarte und einem Zelt, machen sie sich auf den Weg ins Abenteuer. Dabei filmen sie sich selbst, auch eine Drohne haben sie dabei. Es gibt keine weiteren Teammitglieder vor Ort, die beiden sind komplett auf sich gestellt.

Um sich zum Ziel durchzuschlagen, sind sie auf den Kontakt mit Einheimischen angewiesen. So erleben sie das Allgäu hautnah und unverfälscht. Auf einem Campingplatz spielen Steffi und Lucas mit den Bewohnern Murmeln und trinken Schnaps bis in die Nacht. Sie gehen im Alpsee baden und wandern inmitten von Kühen. „Offline on the Road“ bedeutet Mut zu Ungewohntem und viele Überraschungen auf der Reise.