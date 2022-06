Der Tag der offenen Gartentür lädt zum Entdecken ein

Nutz-und Ziergarten © Landratsamt Oberallgäu

Oberallgäu – Besitzer „grüner Oasen“ laden zum Entdecken ein. Beim Tag der offenen Gartentür sperren zahlreiche Gartenbesitzer im Landkreis ihr Gartentor auf und heißen Besucher willkommen. Nach zwei Jahren Pause ist es am Sonntag, 26. Juni, wieder so weit.

„… heimische Paradiese entdecken“ – unter diesem Motto steht der Tag der offenen Gartentür, der am Sonntag, 26. Juni, zum ersten Mal nach zwei Jahren Corona-Pause wieder im Regierungsbezirk Schwaben stattfindet.

Bei der 21. Veranstaltung dieser Art können zwischen 10 und 17 Uhr auch besondere Gärten im Oberallgäu besichtigt werden. Und nicht nur das: Über die Jahre habe sich die Veranstaltung zu einer richtigen Infobörse für begeisterte Hobbygärtner entwickelt, teilt Bernd Brunner, der Oberallgäuer Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, mit: „Wer sich neue Ideen holen oder sich über die neuesten Gartentipps austauschen möchte, der ist beim Tag der offenen Gartentür genau richtig.“

Seinen Erfahrungen nach bietet der Aktionstag sowohl Gartenbesitzern als auch -besuchern Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Garten-Erfahrungen auszutauschen, Anerkennung und Lob zu ernten sowie Anregungen mit nach Hause zu nehmen.



Einige teilnehmende Gärten im Oberallgäu im Überblick:



Margit Merz öffnet in Albris 226a in Buchenberg OT Albris ihr großes Gartenparadies mit vielen Stauden, Clematis und Beerensträuchern, Obstbäumen, Hochbeet, Gewächshaus, Kräuterspirale und Honigbienen.



Der Garten von Carola Burkhard, Mittagstraße 9 in Immenstadt, ist ein eingewachsener Ziergarten rund um ein historisches Wohnhaus im Villenstil mit altem Baumbestand, vielen Stauden und einem kleinem Teich.



Gerhard Zipperlen und Julia Wehnert öffnen ihr Naturparadies in der Lorenzstraße 33a in Kempten. Der Stadtgarten mit begrüntem Wintergarten wurde 2019 als magerer, insektenfreundlicher Blühgarten angelegt und bietet Lebensraum für zahlreiche Insekten. Trockenmauer aus Recyclingmaterial.



Der Landesbund für Vogelschutz zeigt in der Kleingartenanlage „Ober im Seegers“ in Kempten seinen Naturgarten für Insekten, Amphibien, Reptilien und Co. Hier geschaffene Lebensräume und Nistmöglichkeiten für Zauneidechse und Wildbienen, Vögel und Fledermäuse sollen zur Nachahmung anregen.