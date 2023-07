Technische Ausbildung wird bei Bosch im Allgäu großgeschrieben

Von: Josef Gutsmiedl

Stolze Bosch‘ler und ihre Ausbilder: Der Abschlussjahrgang meisterte auch die Schwierigkeiten der Pandemie-Zeit bravourös. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Rund 40 Azubis der technischen und kaufmännischen Berufe feierten im Bosch-Bildungszentrum in Blaichach den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Und alle werden „tüchtige Bosch‘ler“ bleiben, haben also nicht nur den Gesellenbrief in der Tasche, sondern auch einen Arbeitsvertrag beim Allgäuer Top-Unternehmen Bosch.

Ausbildungsleiter Hermann Strunz lobte „seinen“ Azubi-Jahrgang, der es wegen der Pandemie-Zeiten nicht einfach gehabt habe. „Ihr habt Euch durchwegs zu guten Facharbeiterinnen und Facharbeitern entwickelt!“ Neben persönlichen, privaten Etappen und Stationen während dieser Zeit, habe die Corona-Pandemie vieles geprägt: Ausbildungsabteilungen wurden geschlossen, Home-Learning zum Tagesgeschäft.

„Die praktische Ausbildung kam leider zu kurz“, musste Strunz einräumen, um sofort wieder das Positive zu unterstreichen: „Noch nie wurden so viele gute Noten erreicht.“ Alle Azubis seien „prächtige Bosch‘ler“ geworden: „Ihr dürft stolz sein auf Eure Leistung!“

Triebfeder Ausbildung

Das Thema Ausbildung sei bei Bosch in der Tat „ein Stück weit verwurzelt“, schloss der Ausbildungsleiter seine Würdigung der rund 40 neuen „prächtigen Bosch‘ler“ und erinnerte an den Unternehmensgründer Robert Bosch mit dem Zitat: „Auf die Ausbildung tüchtiger Mechaniker beruht die Industrie und der technische Fortschritt.“ Auch Personalleiterin Astrid Sailer lenkte den Blick auf die Bedeutung der Ausbildung: Bildung sei wichtiger denn je. „Sie ist nicht nur für die Zukunft des Einzelnen von Bedeutung, sondern auch für unsere Gesellschaft.“ Ausbildung vermittle nicht allein handwerkliche Fertigkeiten, sondern auch eine Werteorientierung, persönliche Entwicklung.

Von einem „besonderen Meilenstein“ der persönlichen Entwicklung und des beruflichen Weges sprach auch die Kaufmännische Leiterin Anke Richmann. Jetzt seien die Absolventen „Teil der starken Gemeinschaft“, die nach Leistung strebe und Verbesserung suche. „Ihr seid für die weitere Innovation zuständig.“ Den jungen Frauen und Männer böten sich viele Möglichkeiten: „Packt sie an; macht was daraus! Und habt Freude am Leben und dem was ihr tut.

Nutzt Euer Wissen um positive Veränderungen voranzutreiben!“ „Facharbeiter werden immer wichtiger“, unterstrich auch Ausbildungschef Strunz. Schon allein deshalb werden alle Absolventen übernommen in ein festes Arbeitsverhältnis. „Bosch wäre ja dumm, einen motivierten jungen Menschen gehen zu lassen, den man in wenigen Jahren wohl nicht mehr kriegen kann...“

Keine Männerdomäne

Ihren Weg bei Bosch skizzierte abschließend Martina Müller, Nach ihrer Ausbildung zur Industriemechanikerin blieb sie in Blaichach „hängen“, ist inzwischen Meisterin und Ausbilderin der Industriemechaniker-Azubis. „Frauen in der klassischen Männerdomäne Metallhandwerk? Heute – gottseidank – normal“, findet Ausbildungsleiter Hermann Strunz: „Dafür kann man nicht genug Werbung machen!“ Gemischte Teams seien besser, erfolgreicher.