Jugend in der Ordensburg: Theo Sommer beschreibt seine Zeit als Adolf-Hitler-Schüler in Sonthofen

In der Ordensburg in Sonthofen besuchte 1942 bis 1945 Theo Sommer die Adolf-Hitler-Schule.

Schüler in Hitlers Sonthofer Eliteschule

Von Lajos Fischer

Sonthofen – In seinen Lebenserinnerungen mit dem Titel „Zeit meines Lebens“ schildert der ehemalige Zeit-Chefredakteur Theo Sommer seine Schulzeit in der Ordensburg Sonthofen.

Als Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“ von 1973 bis 1992, dann bis 2000 – mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt zusammen – als deren Herausgeber zählt Theo Sommer zu den bedeutendsten und einflussreichsten Journalisten der Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Lebenserinnerungen sind jetzt unter dem Titel „Zeit meines Lebens“ erschienen. Im Vorwort schreibt Haug von Kuenheim, der im August 2022 verstorbene Sommer habe buchstäblich bis zu seinem letzten Atemzug daran gearbeitet.

„Ich war mit Begeisterung Adolf-Hitler-Schüler“

Dass die Zeit, die Theo Sommer von Anfang September 1942 bis Ende April 1945 als Zwölf- bis Vierzehnjähriger an der nationalsozialistischen Eliteschule in der Ordensburg Sonthofen verbrachte, für ihn lebensprägend war, beweist die Tatsache, dass von den etwa 470 Seiten 60 allein seinen dortigen Erfahrungen gewidmet sind. Sein Fazit ist überraschend klar: „Ich kann für mich nur sagen: Ich war gern, ja: mit Begeisterung Adolf-Hitler-Schüler.“



+ Theo Sommer: Zeit meines Lebens. Erinnerungen eines Journalisten, Propyläen Berlin 2022, ISBN 978-3-549-10058-5, 501 Seiten, 32 Euro © Lajos Fischer

Theo Sommer wurde 1930 als Sohn eines Reichswehrangehörigen und einer Krankenpflegerin in Konstanz geboren. Mit den Dienstorten des Vaters änderten sich auch die Wohnorte der Familie, bis sie sich ab 1936 dauerhaft in Schwäbisch Gmünd niederließ. Gekoppelt an den Wechsel in die Oberschule trat dort der 10-jährige Theo in die Hitlerjugend, genauer in das Deutsche Jungvolk, ein.



Für Hitlers Eliteschule ausgewählt

Nach den Recherchen Sommers sei es sein Fähnleinführer gewesen, der ihn 1941 für die nationalsozialistische Eliteschule vorgeschlagen habe. Um die Aufnahme zu ermöglichen, sei die Mutter wieder in die NSDAP eingetreten. Nach einem „Führerauslese-Lehrgang“ erfolgte die Zusage, aber erst nach dem mühsamen Erwerb eines Ariernachweises habe er seine Sachen packen dürfen.



Um für den Nachwuchs der eigenen Elite zu sorgen, entstanden in der NS-Zeit drei neue Schultypen: Die 1933 ins Leben gerufenen Nationalpolitischen Erziehungsanstalten (Napola) gerieten ab 1936 eindeutig unter SS-Einfluss. Die „Reichsschule der NSDAP“ in Feldafing am Starnberger See stand direkt unter der Schirmherrschaft der Partei.

Domäne der Hitlerjugend

Die 1937 von Reichsjugendführer Baldur von Schirach und Reichsleiter Robert Ley, dem Chef der „Deutschen Arbeitsfront“, gegründeten Adolf-Hitler-Schulen waren die Domäne der Hitlerjugend. Aufgenommen wurden zwölfjährige Jungen, die sich im Jungvolk „hervorragend bewährt“ hatten und von den örtlichen HJ-Führern und Kreisleitern vorgeschlagen wurden. Bewerben konnte man sich nicht, die Ausbildung war unentgeltlich. Eine der zehn Schulen befand sich in der Ordensburg Sonthofen.



Theo Sommer und seine Klassenkameraden trafen im September 1942 in Sonthofen ein. „In den nächsten zwei Jahren und acht Monaten wurde mir die Allgäuer Bergwelt zur vertrauten Kulisse meines Alltags“, schreibt der ehemalige Chefredakteur. Die üppige Ausstattung der Vier-, später Zweibettzimmer habe die Jungen beeindruckt. Ein eigenes Fahrrad und eigene Skier seien dazugekommen. Waschbecken mit fließend warmem und kaltem Wasser und eine modern ausgestattete Turnhalle hätten von der Großzügigkeit des Regimes dem eigenen Nachwuchs gegenüber gezeugt.



Reformpädagogik und lockere Atmosphäre

Die Schule verfügte über drei eigene Skihütten: in der alten Zollstation in Oberjoch, in Grasgehren beim Riedberger Horn und auf dem Fellhorn. Die Schüler hätten in jedem Winter zwei bis drei Wochen dort verbracht, berichtet Sommer. Außerdem habe es die Möglichkeit gegeben, Segelfliegen zu lernen.



Die Lehrer habe man „Erzieher“ genannt. Kaum einer sei über 30 gewesen, unter ihnen habe es viele kriegsverletzt von der Front zurückgekehrte Offiziere gegeben. Nach Sommers Urteil waren die meisten „fachlich versierte und engagierte Pädagogen, die ihren Antrieb aus der Reformpädagogik und der Lebensbewegung der Zwanzigerjahre bezogen.“ Dementsprechend hätten die Schüler die Erzieher geduzt. Die Atmos­phäre sei locker und entspannt gewesen, körperliche Züchtigung habe es nicht gegeben. Die Pädagogen hätten während der Klassenarbeiten den Raum problemlos verlassen können, da Abschreiben als unehrenhaft gegolten habe und nicht vorgekommen sei.



Wertvorstellungen und Haltungen

„Die Tugenden, die uns beigebracht wurden, waren keineswegs nur Nazi-Tugenden, ‚preußische‘ Tugenden oder ‚Herrenmenschen‘-Tugenden. Vielmehr verlangten sie Eigenschaften, Wertvorstellungen und Haltungen, die eine jede Gesellschaft oder Gemeinschaft braucht, wenn sie funktionieren soll“, schreibt Theo Sommer. Was damals „Kameradschaft“ geheißen habe, würde heute „Teamfähigkeit“ heißen. Die „Willenskraft“ von damals gehöre jetzt in die Kategorie der „sozialen Kompetenzen“. In der Schule habe man großen Wert auf gute Manieren bei Tisch gelegt.



Als zentrales Element des pädagogischen Konzepts der Adolf-Hitler-Schulen galt: gehorchen lernen, um befehlen zu können. Man habe die Schüler immer wieder an ihre Leistungsgrenzen gebracht, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. „Wir wurden auch nicht zu Grausamkeit erzogen. In unserem Verständnis bedeutete ‚hart‘ nicht unmenschlich, sondern abgehärtet. Disziplin verstanden wir in erster Linie als Selbstdisziplin“, blickt Sommer zurück. Man habe gelernt, „den inneren Schweinehund zu überwinden“. Alles sei bereits bei Kurt Hahn, dem Begründer des Elite-Internats Schloss Salem, da gewesen.



Kunsterziehung und musikalische Angebote

Nicht der übliche Frontalunterricht habe vorgeherrscht, sondern interaktives Lernen. Die Schüler hätten auch nicht in Sitzreihen, sondern an Arbeitstischen gesessen. Mit Sommers Worten: „Der Unterricht in Sont­hofen war jedenfalls einfallsreicher, lebendiger und herausfordernder, kurz: moderner als alles, was ich nach Kriegsende in den Jahren bis zum Abitur erlebte.“



Von den Lehrern hebt Theo Sommer zwei hervor: den Kunsterzieher Erich John und Ekkehart Pfannenstiel. Er sei ein genialer Musiklehrer und Chorleiter gewesen: „Er stammte aus der Jugendbewegung und sah in der braunen Erzieheruniform ziemlich komisch aus.“ Er habe die Begabung gehabt, junge Menschen für Musik zu begeistern. Kultur habe auf der Burg eine wichtige Rolle gespielt: Sommer erinnert sich an die Klavierkonzerte von Elly Ney, an Dichterlesungen und Rezitationsabende. Sie hätten auch Theater gespielt und Tanzstunden genommen.Die Tanzpartnerinnen seien aus einem Immenstädter Internat gekommen.



Ideologische Zucht- und Drillanstalt

Theo Sommer beschreibt aber auch die andere Seite des Schullebens, die einer „ideologischen Zucht- und Drillanstalt“: die Appelle, das Exerzieren und die ewigen Märsche. Die Erziehung zur nationalsozialistischen „Weltanschauung“ sei laut Sommer fast unnötig gewesen: „Auf kindlich-naive Art waren wir eh hundertprozentig überzeugt, das NS-Dogma brauchte uns nicht extra eingetrichtert werden.“ Sie seien wie die Jesuiten gläubig ergeben gewesen.

Große Unterschiede zu den Lehrplänen anderer staatlicher Schulen habe es nicht gegeben: „Sie waren dort ebenso braun.“ In diesem Bereich sei es besonders sichtbar, wie die Realität der Adolf-Hitler-Schulen dem propagandistischen Anspruch weit hinterhergehinkt habe.



„Keine Kinder von Traurigkeit“

An das Fach NSDAP habe Sommer keine Erinnerungen, im Fach „Rassenkunde“ sei über die „Judenfrage“ kaum gesprochen worden, weil Baldur von Schirach der Radau-Antisemitismus zu vulgär gewesen sei, meint Sommer. Viel interessanter habe er das Fach „Blick in die Welt“ gefunden, in dem sie Informationen über das Zeitgeschehen an fünf Kontinenten bekommen hätten.



„Wir waren keine Kinder von Traurigkeit“, schreibt der ehemalige Zeit-Journalist. Er berichtet von Mutproben, von Streichen und davon, wie sie NS-Bonzen wie den „Reichtrunkenbold“ Robert Ley verspottet hätten. Das Hören des Schweizer Senders Radio Beromünster mit seiner alternativen Berichterstattung und mit Jazzmusik habe dauerhaft zu ihrem Alltag gezählt.



Arbeitseinsatz und Krieg

Es ist auffällig, dass über den Kontakt zur Familie bei der Beschreibung der Sonthofer Zeit in den Erinnerungen kein einziges Wort fällt. Dann wird jedoch die Rückkehr von einem Weihnachtsurlaub im Dezember 1944 erwähnt, nach dem die Schüler auf der Rückfahrt das erste Mal mit den Realitäten des Krieges konfrontiert worden seien: ihre Züge wurden beschossen.

Ab Januar 1945 habe sich das Leben auf der Burg grundsätzlich geändert: vormittags seien sie beim Arbeitseinsatz gewesen, sie hätten in der Rüstungsfabrik des Grafen Hagenburg Steuerungsteile für die V2-Rakete fräsen müssen. Nachdem am 22. Februar Sonthofen bombardiert worden war, hätten sie sich am Feuerwehreinsatz beteiligt. Dass sie als Jugendliche verstümmelte Tote gesehen haben, gehört für Sommer zu den Besonderheiten im Leben seiner Generation.



Die letzten Tage in Sonthofen

Als die Schüler Ende April von einem missglückten Einsatz aus Ulm zurückgekehrt seien, hätten die Sonthofer mittlerweile die Ordensburg gestürmt: „Von allen Teilen und Schichten der Bevölkerung wurde geplündert und gestohlen, was zu bekommen war.“ Die Flucht in eine Almhütte im Retterschwanger Tal sei am 8. Mai von den Franzosen beendet worden, nachdem die Zweite Marokkanische Infanteriedivision Sonthofen besetzt habe. Theo Sommer und zwei Kameraden seien entkommen, weil sie an diesem sonnigen Dienstag eine Bergtour gemacht hätten.



Der junge Sommer habe bei einer befreundeten Erzieher-Familie in Sonthofen Unterschlupf und bei der Graf Hagenburg KG, die jetzt Bewässerungsanlagen produzierte, eine Arbeit gefunden. Ende Juni sei er mit dem Fahrrad und mit einem Passierschein von der französischen Ortskommandantur nach Schwäbisch Gmünd gefahren. „Es begann ein neues Leben, für mich und für sechzig Millionen Deutsche“, schreibt er.



Gegen totalitäre Heilslehren immunisiert

Noch einmal sei er ins Allgäu zurückgekehrt: In den Sommerferien 1946 habe er mit seinem Freund Dieter Arfs – dem einzigen aus der Sonthofer Zeit, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband – Ernst Schilling in Sonthofen mit dem Fahrrad besuchen wollen. Schilling sei jedoch am Tag vor ihrer Ankunft gestorben. Und danach: „Die Adolf-Hitler-Schule wurde unterdessen mehr und mehr zur verblassten Erinnerung“, schreibt Sommer.



„Reichlich indoktriniert fieberten viele von uns dem „Endkampf“ entgegen. Doch was wir dann alsbald über die nationalsozialistische Herrschaft erfuhren, immunisierte uns für alle Zeiten gegen sämtliche totalitären Heilslehren“, fasst der Journalist die wichtigste Auswirkung auf sein politisches Denken zusammen.



Persönliche und historische Verarbeitung

Er rücke noch in seinem 92. Lebensjahr Stühle im gleichen Abstand an den Esstisch, finde nicht auf Hochglanz gewienerte Schuhe schwer erträglich, staple seine Kleidung im Schrank auf „Kante“, gesteht Sommer ein. Außerdem habe er eine gewisse Härte gegen sich selbst und seine entschlossene Sturheit werde er auch nicht los, gesteht Sommer. „Nur von der politischen Prägung, die ich auf der Ordensburg erfahren habe, ist nichts nachgeblieben.“



Das ging natürlich nicht von einem Tag zum anderen. „Ein Jahr lang bin ich immer wieder einmal schweißgebadet aus dem Schlaf hochgeschreckt“, erinnert er sich und verwendet dabei den Begriff „Kollektivscham“.



Demokratische Neuorientierung

Bei der Neuorientierung sei ein zweites Internat sehr hilfreich gewesen: Von Oktober 1949 bis April 1950 war Theo Sommer Schüler der Heimvolkshochschule Åsa in Schweden. „Aber welch ein Unterschied zur Adolf-Hitler-Schule! Erziehung ohne Zwang war die Parole“, steht es in seinen Erinnerungen. Dort habe er die Idee vom Wohlfahrtsstaat kennengelernt und sich intensiv mit der Theorie und Wirklichkeit der Demokratie auseinandergesetzt.



Der Wunsch, die eigenen Erfahrungen einzuordnen, gehörte auch zur Motivation, Geschichte zu studieren. Als Motto für das Kapitel, in dem er sein Studium ab 1954 in Tübingen schildert, wählte er ein Zitat von Antonio Gramsci: „Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler.“ Die Lebenserinnerungen von Theo Sommer sind eine lesenswerte Lektüre, die das Gegenteil beweist.