Aktuelle Kulturveranstaltungen im Oberallgäu (22. Februar-)

Aktuelle Veranstaltungen im Oberallgäu © Lajos Fischer

Oberallgäu – Die Kreisbote-Redaktion Oberallgäu gibt ein paar Tipps für den Besuch kultureller Veranstaltungen in der Region.

Bis 16. April: „Kilian Lipp & Friends“. Neue Ausstellung in der StadtHausGalerie Sonthofen

Emotionen und Auswirkungen: „Weniger ist leer“ von Nina Schmidbauer, 2016 © StadtHausGalerie

Mit der Ausstellung „Kilian Lipp & Friends“ widmet sich die StadtHausGalerie vom 11. Februar bis zum 16. April wieder einmal regionaler Kunst auf höchstem Niveau. Damit wird das bisherige Konzept der Jahresausstellung „Blick:Punkt Allgäu“ mit neuem Leben gefüllt: In verschiedenen Ausstellungen treten die Kunstwerke kleinerer regionaler Künstlergruppen miteinander in Dialog. So war es auch dem 1953 in Vorderhindelang geborenen Allgäuer Maler Kilian Lipp in seiner langen Schaffenszeit immer wichtig, den Kontakt zu jungen Nachwuchskünstler zu schaffen. Die Ausstellung zeigt Bilder und Skulpturen von fünf Künstlern, die in der Region arbeiten, im Austausch mit den Werken von Kilian Lipp. Mit dabei sind: Julia Hiemer, Amrei Müller, Nina Schmidbauer, Guido Weggenmann und Stefan Winkler. In den hohen Räumen der StadtHausGalerie erhalten die Kunstwerke ein würdiges Ambiente.

25. Februar: „Alpseegeschichten“. Solokonzert von Markus Dinnebier in Immenstadt/Bühl

Klassisch und neu: Der Bratschist Markus Dinnebier spielt im Gasthof Alpsee. © Marcel Durach

Am Samstag, 25. Februar spielt Markus Dinnebier um 19.30 Uhr im Gasthof zum Alpsee in Bühl. „Meine Alpseegeschichten“ - das ist das Motto des Solo-Programms an diesem Abend. Es gibt einige neue Stücke - aber auch einige „Klassiker“ aus dem Repertoire des Künstlers zu hören.

2. März - 2. April: Kunst im Rathaus. Christoph Schneider stellt in Bad Hindelang aus

Wunder der Natur: Schneiders Bilder bewegen sich zwischen Impressionismus und Expressionismus. © Christoph Schneider

Der Oberallgäuer Maler Christoph Schneider zeigt von 2. März bis 2. April in seiner Ausstellung im Rathaus eine Auswahl seiner Arbeiten. Der eigene Malstil des Künstlers ist unverkennbar. Angesiedelt zwischen impressionistischer und expressionistischer Gestaltung, einmal dieser und einmal jener näher, verleiht er dem Staunen gegenüber der Schönheit und Vielschichtigkeit der Natur bildhaften Ausdruck. Formen und Farben sind mit sicherem Gefühl zu einer Einheit zusammengeführt und erzeugen im Betrachter einen freudig positiven Widerhall. Christoph Schneider ist in Gunzesried geboren. Der freischaffende Berufsmaler lebt seit 2003 mit seiner Familie in Tiefenbach. Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 19. März einmalig von 10 bis 18 Uhr.

3. März: „More than wine“. Weinprobe im Kleinwalsertal

Wein verbindet Regionalität und Natürlichkeit. © privat

Den Wein nicht nur zu trinken, sondern ihn auch zu leben, zu spüren, mit allen Sinnen zu erfahren. Dafür steht „more than wine“. Mit dem Wein im Zentrum, mit stilvollen Locations, mit hohem Anspruch an Qualität, in der sich jeder Weingenießer wiederfindet. Aber auch mit sozialem Engagement, das durchaus auch die Welt abseits des Weins mit einbezieht. Für Leo Hillinger selbst ist „more than wine“ ein Lebensgefühl – seine Freude, seine Passion. Er beschreitet neue Wege, die zeigen, dass aus der Traube „more than wine“ entstehen kann. Überzeugen von der Qualität dieser Weine können Interessierte am Freitag, 3. März, um 14 Uhr im „Tafel & Zunder“ an der Bergstation der Ifenbahn. Preis pro Person 28,90 Euro. Im Preis enthalten ist die Verkostung von fünf Weinen und einem Schaumwein, sowie begleitendes Fingerfood und eine kleine Überraschung. Nicht enthalten ist die Berg- und Talfahrt, oder das Skiticket. Begrenzte Personenzahl, deshalb ist eine Online-Anmeldung unbedingt erforderlich. Anmeldeschluss ist der 1. März