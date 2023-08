Sina van Thiel fährt Meistertitel ein

Meisterfahrt: Sina van Thiel ließ nichts anbrennen. © Armin Küstenbrücke

Oberallgäu – War es nach ihrem letztjährigen Wechsel in die U23-Klasse noch ein „Lehrjahr“, ging Sina van Thiel bei den diesjährigen Deutschen Cross-Country Meisterschaften in Albstadt bereits als Topfavoritin an den Start. Nach ihrem zweiten Platz im Short Track bei den Elite-Frauen wurde sie souverän nationale Meisterin in der Nachwuchskategorie.

Als Erstes standen für die Blaichacherin Sina Van Thiel in der Frauen-Eliteklasse die Deutschen Meisterschaften im Mountainbike Short Track an. Hier bildete sich nach dem Start schnell eine fünfköpfige Gruppe, die den Sieg unter sich ausmachte. In der Schlussrunde fiel diese Gruppe komplett auseinander. Am Ende sprintete Leoni Daubermann vor Sina van Thiel (Lexware) über den Zielstrich.

Sina van Thiel: „In der letzten Runde lag ich vor dem technischen Stück noch auf Position 4, habe mich dann aber daran erinnert, dass vor mir die Bronze-Medaille fährt. Auf der Wiesengeraden bin ich auf Platz 3 gefahren und wollte dann nur noch diese Medaille ins Ziel bringen. In der Kurve vor dem Pumptrack konnte ich dann noch Lia Schrievers überholen und so den Deutschen Vizetitel in der holen.“



Nationale Meisterin in der Nachwuchskategorie

Nach ihrem zweiten Platz im Short Track bei den Elite-Frauen ging Van Thiel in der U23-Klasse als Favoritin an den Start. Auch wenn ihr Start sehr holprig war, wurde Sina van Thiel souveräne nationale Meisterin in der Nachwuchskategorie. Sie verwies mit einem Vorsprung von 1:28 Minuten die Titelverteidigerin Finja Lipp und 2:14 Minuten Andrea Kravanja auf die weiteren Medaillenplätze. Kira Böhm wurde Vierte.

Sina van Thiel: „Nach meinem absolut katastrophalen Start bin ich relativ schnell wieder nach vorne gekommen, hab mich bis Runde 3 mit Kira Böhm an der Spitze abgewechselt. In der vierten Runde bin ich alleine vorneweg gefahren und habe mir mit gutem Vorsprung die Deutsche Meisterschaften geholt.“