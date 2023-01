Ein starkes Event mit begeisterten Teilnehmern

Spaß für den guten Zweck: „Promi-Night-Charity-Curling“ erspielt 15 000 Euro

Das Team Möbel Löffler wurde unterstützt vom ehemaligen Oberstdorfer Top-Skispringer Georg Späth (hintere Reihe links) und landete auf Rang 3. © Dominik Berchtold

Oberstdorf – Beim traditionellen Promi-Night-Charity-Curling im Eissportzentrum Oberstdorf spielten insgesamt 13 Teams 15 000 Euro an Spendengeldern ein.

Oberstdorf – Die Vorjahressieger, Fußballstar Kevin Volland (AS Monaco) und sein Team HapeKerCurling wurden Fünfter, sie spenden für die Curling-Jugend des EC Oberstdorf. „Wir sind gerne hier, weil es für den guten Zweck ist“, verriet Volland. „Nach dem Sieg vor drei Jahren hatten wir dieses Jahr internen Ehrgeiz.“ Denn: Je besser die Turnierplatzierung, umso höher war der Spendenbetrag, den das jeweilige Team an wohltätige Einrichtungen nach eigener Wahl spenden sollten. Volland spendete zusätzlich ein handsigniertes AS-Monaco-Trikot, der Erlös von 600 Euro geht an die Herzenswünsche Allgäu e.V.

Spielerisches Miteinander mit karitativen Zielen verbunden

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller spielte den Eröffnungsstein des Turniers und curlte im Team Wittelsbacher Hof. Sie war bereits zum zweiten Mal dabei und lobte strahlend: „Eine tolle Veranstaltung! Es hat wirklich Spaß gemacht, total viel Freude, mit diesen Leuten auf dem Eis zu spielen. Wir leben auch in Zeiten, in denen es nicht allen Menschen gut geht. Von daher ist der Gedanke des PNCC wunderbar, die Kombination zwischen dem spielerischen Miteinander und dem Karitativen, anderen Menschen zu helfen.“



Sieger war das Team Steinmetzwerkstatt Schlienz um Daniel Probst-Bosch vor Eiskunstlauf-Legende Norbert Schramm (Team Banana Split) und dem ehemaligen Deutschen Meister im Skispringen, Georg Späth (Team Möbel Löffler). Ihre Spenden gingen unter anderem an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, die Lebenshilfe Kempten (Allgäu) e.V., Herzenswünsche Allgäu e.V. und den Verein zur Förderung der Oberstdorfer Sportjugend e.V..



Ein starkes Event mit begeisterten Teilnehmern

Ein zufriedenes Resümee zieht auch ECO-Präsident Harald Löffler, der allen Helfern, dem Leiter der Sportstätten, Hans-Peter Jokschat und besonders den Eismeistern dankte, die aufgrund der aktuell nicht nutzbaren Halle 2 ausnahmsweise die größere Halle 3 mit perfektem Curling-Eis präpariert hatten.



Markus Messenzehl, Abteilungsleiter Curling beim Eissport Club Oberstdorf (ECO) erklärte: „Es war großartig, kurz vor Heiligabend mit so vielen enthusiastischen Teilnehmern hier in Oberstdorf wieder eine Curling-Veranstaltung zu haben. Ein starkes PNCC-Event mit vielen begeisterten Teilnehmern. Die hohe Spendensumme für zahlreiche karitative Einrichtungen ist ein starkes Zeichen, vielen Dank an alle!“



Junioren-Weltmeisterschaft steht an

Mit der Curling-Junioren-Weltmeisterschaft steht bereits ein internationales Curling-Großereignis auf Allgäuer Eis an: vom 25. Februar bis 1. März in Füssen.