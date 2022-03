Glockenklang für die Sieger

Von: Josef Gutsmiedl

Die prächtigen Siegerglocken gingen heuer an Sebastian Beck (rechts) und Richard Gmeiner, der wegen einer Familienfeier vertreten wurde von Alpbesitzerin Marianne Heim (links). © Gutsmiedl

Oberallgäu – Mit Milch und Käse kennen sich die Teilnehmer des traditionellen Bergkäseausstichs des Alpwirtschaftichen Vereins im Allgäu AVA allesamt gut aus. Das ist – zumindest während des Alpsommers – ihr Handwerk. Jetzt ging es jetzt in Oberstdorf um die „Meisterschaft” und Medaillen für die besten Alp- und Bergkäse aus der Produktion des vergangenen Alpsommers. Mit Sebastian Beck von der Alpe Oberberg holte der Vorjahressieger der Bergkäseklasse erneut eine prächtige Siegerglocke. Den Spitzenplatz der Kategorie Alpkäse belegte Richard Gmeiner von der Waltnersalpe.

Können, Geschick und Erfahrung gehören bei der Käseherstellung – gerade unter den besonderen Bedingungen auf den Sennalpen – immer dazu wenn es gelingen soll. Aber eben auch ein wenig Glück. „Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle”, sagt Franz Hage, Vorsitzender des Alpwirtschaftlichen Vereins. „Und eben auch ein wenig Glück.”



Selbst die Auswahl, welchen Laib aus seiner Produktion man letztlich aus dem Keller holt und „an den Start” gehen lässt, ist mitunter Glückssache. Wie es wirklich im Inneren des Käses aussieht zeigt erst die Teilung des Laibes zum Auftakt der Prüfung. Ein makelloses Äußeres sagt in der Tat nicht unbedingt alles über den Käse, auch wenn das gepflegte Äußere Punkte einbringt. Wichtiger sind die inneren Werte: die Konsistenz der Käsemasse, hinreichende , gelichmäßige Lochung, Freiheit von Rissen oder Verfärbungen, käsetypischer, angenehmer Geruch – und vor allem der Geschmack.



Akribisch nehmen die Prüfer beim Käseausstich die „Kandidaten“ unter die Lupe. Die meisten Punkte gibt es für das Kriterium „Geschmack“ – und darüber wird mitunter intensiv diskutiert bevor die Note feststeht. © Gutsmiedl

Bewertet wird nach bewährten, anerkannten Kriterien der DLG, anonym natürlich. Zwei Prüfergruppen haben heuer 18 Alpkäse und 22 Bergkäse untersucht. Dabei wird – nicht zuletzt beim Thema Geschmack – auch mitunter intensiv diskutiert, bis ein Urteil in Form der Punkte vergeben wird. Nuancen können dabei entscheidend sein. Geschmackssache – auch im Gremium der Juroren, das sich aus Fachleuten des regionalen Molkereiwesens zusammensetzt.



Das sieht auch Franz Hage, Vorsitzender des AVA, so. Letztlich sei und bleibe Käse eine Geschmackssache. „Und das ist gut so.” Jeder verstehe unter „gutem Käse” letztendlich etwas anderes. Alle vorgestellten Käse sei für sich betrachtet einzigartig, etwas Besonderes. Und AVA-Geschäftsführer Dr. Michael Honisch meint: „Jeder verdient seine Medaille. Die Älpler machen sich viel Mühe und Arbeit, um erstklassige Produkte herzustellen. Jeder kann stolz sein auf seinen Käse.” Die Prüfung des Bergkäseausstichs zeige nur „relative Unterschiede”, jeder Käse habe eine Goldmedaille verdient. Heuer gab es neunmal Gold für Bergkäse, fünfmal für Alpkäse.



Einer der „offziellen” Beobachter des Ausstichs, Bernhard Hartl von der Alpe Schattwald-Rohrmoos, bekräftigt: „Auch diesmal wurde eine ausgesprochen hohe Qualität vorgestellt. Die guten Bewertungen sind durchwegs gerechtfertigt.” Es habe keinen „Favoriten” gegeben, ebensowenig einen Käse, der „von Haus aus” als mangelhaft einzustufen gewesen wäre.



Eine anhaltend hohe Qualität ist das Ziel des Käseausstichs der AVA, der seit 1958 durchgeführt wird. Seit 1996 werden auch die kleineren Alpkäse (unter 15 Kilogramm) in die Prüfung einbezogen und in einer eigenen Kategorie bewertet. Über die Jahre nahm die Qualität zu, die Arbeitsbedingungen rund um die Milchverarbeitung auf den Senn-



alpen verbesserten sich Dank der vielfältigen Bemühungen seitens des AVA und staatlicher Stellen, sowie intensiver Ausbildung deutlich.



Insgesamt nahmen diesmal 25 Sennalpen am Ausstich teil, etliche in beiden Kategorien. „Viele neue Gesichter”, machte Geschäftsführer Michael Honisch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. „Willkommen im Club.” Immerhin blickt der Verein bereits auf eine Tradition über zwei Generationen Älplerinnen und Älpler zurück. Umso erfreulicher, so Honisch, sei die Tatsache, dass immer wieder junge Leute die Alpwirtschaft zu ihrer Sache machten.



„Mitmachen bei der Bergkäseprämierung ist wichtig für die Alpwirtschaft”, ergänzt Vorstand Franz Hage. Die Auszeichnungen – egal ob Bronze-, Silber oder Goldmedaille – sei ein Aushängeschild für die Region und den Tourismus im Oberallgäu. Allein die Teilnahme am Käseausstich verdiene allen Respekt und Anerkennung.

Die Auszeichnungen der Bergkäseprämierung Gold / Alpkäse Richard Gmeiner (Siegerpreis / Waltnersalpe)

Reinhold Höchenberger (Laufbichl)

Martin Rinderle (Bärenschwand)

Hansjörg Haser (Oberhündle)

David Kleiner (Schlappold)

Gold / Bergkäse Sebastian Beck (Sieger / Alpe Oberberg)

Reinhold Höchenberger (Bärenschwand)

Lars Müller (Eschbach)

Marianne Schwarz (Helmingen)

Erwin Höchenberger (Ornach)

Bernhard Hartl (Schattwlad-Rohrmoos)

Fam. Vögel (Spicherhalde)

Angelika Schuchard (Thalhofer Berg)

Richard Gmeiner (Waltnersalpe)