Traditionsreiche deutsch-französische Städtepartnerschaft soll neu belebt werden

Von: Lajos Fischer

Im Juli 2006 wurde der langjährigen ersten Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins in Lillebonne, Nadine Bourdon, im Rathaus Immenstadt die Bürgermedaille verliehen. Mit dabei ihre Nachfolgerin Renée Burette (vorne links), Bürgermeister Gerd Bischoff (hinten links), Ralf Kellner (hinten Mitte) und Ursula Blößl (hinten rechts) vom Partnerschaftsverein Immenstadt. © privat

Immenstadt – Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Lillebonne und Immenstadt kam es seit 1960 zu vielen menschlichen Begegnungen. Um diese fortzusetzen, braucht man neue Impulse.

Zwischen Frankreich und Deutschland bestehen zurzeit mehr als 2.200 kommunale Partnerschaften. Die Verbindung zwischen Lillebonne und Immenstadt hat unter ihnen einen besonderen Platz verdient: Sie kam bereits 1960 zustande, drei Jahre bevor der deutsch-französische Freundschaftsvertrag im Élysée-Palast unterschrieben wurde. Die beiden Bürgermeister Karl Pfau und Leon Deslandes besiegelten die drittälteste Partnerschaft in Bayern im Rahmen der Feierlichkeiten zum 600-jährigen Jubiläum der Stadterhebung Immenstadts.

Zwischen den beiden etwa gleich großen Gemeinden wurden demnach regelmäßig Austauschfahrten und jedes Jahr ein gegenseitiger Schüleraustausch organisiert. In den ersten Jahren lief die gesamte Organisation über die Stadtverwaltung. Das änderte sich 1975 durch die Gründung des Vereins der Freunde Lillebonne e.V., dessen erster Vorsitzender der spätere Bürgermeister Gerd Bischoff war. Auf ihn folgte 1979 Jürgen Harbarth und 1988 Ralf Kellner.



Immenstadt - Lillebonne - Wellington: Eine „Dreieckbeziehung“ entsteht

In der Zwischenzeit entstand eine weitere Partnerschaft mit der südwestenglichen Kleinstadt Wellington. Diese war seit 1964 partnerschaftlich mit Lillebonne verbunden. Dort kam es deshalb immer wieder zu Begegnungen auch mit den Freunden der Freunde. Eine „Dreieckbeziehung“ entstand: 1984 unterzeichnete Bürgermeister Bischoff den entsprechenden Partnerschaftsvertrag.



Als Ralf Kellner vom Bürgermeister gebeten wurde, aufgrund seiner Sprachkenntnisse und seiner Netzwerke den Vereinsvorsitz zu übernehmen, sagte der Notar „für eine kurze Zeit“ zu. Am Ende sind daraus 24 Jahre geworden. Letztes Jahr erhielt er den Goldenen Ehrenring der Stadt Immenstadt für 45 Jahre ehrenamtliches Engagement. Zu seinen zahlreichen Tätigkeiten gehörte neben dem Städtepartnerschaftsverein auch das Amt des Elternbeiratsvorsitzenden: Ideale Voraussetzung für die Organisation von Schülerbegegnungen, die in Kooperation mit dem Gymnasium Immenstadt durchgeführt wurden.

Unterbringung immer in Familien

Regelmäßig gab es auch einen Erwachsenenaustausch: Immenstädter fuhren mit einem vollen Bus in die Normandie, wohnten immer in Familien und empfingen dann die Gäste ebenso bei sich zu Hause. Bei den Jubiläumsfeiern kamen immer Menschen aus allen drei Städten zusammen. Besonders stolz ist Kellner darauf, dass er alle Ansprachen ohne Dolmetscher in Französisch und Englisch gehalten habe.



„Es ist das große Verdienst von Adenauer und De Gaulle, dass sie die Dauerfeindschaft beendet haben“, betont Kellner. „Lillebonne liegt in der Normandie, nicht weit Le Havre, dort wurde vieles von den Engländern zerstört, weil es im deutschen Besatzungsgebiet lag.“ Er erinnert sich an einen Schüleraustausch Anfang der 1960-er Jahre: „Damals wurden die Deutschen noch angefeindet.“



Suche nach Nachfolger ergebnislos

Nach mehr als zwei Jahrzehnten wollte Ralf Kellner den Vorsitz des Vereins gerne abgeben. Aber er und sein Stellvertreter Volker Schmitt fanden keinen Nachfolger. Auch die Idee, für jede Partnerstadt einen eigenen Verantwortlichen zu installieren, half dabei nicht. Schließlich wurde der Verein aufgelöst. Teilnehmer für den Austausch zu finden sei auch immer schwieriger geworden, erzählt Kellner. Es habe immer weniger Anmeldungen gegeben: „Irgendwann rentiert es sich nicht mehr.“

In Frankreich sei in den Schulen das Interesse an Deutsch als Fremdsprache zusammengebrochen, an der Stelle von Deutsch habe sich Spanisch als zweite Fremdsprache durchgesetzt. „Die jungen Leute reisen auch so nach Frankreich. Außerdem ist die Notwendigkeit, Frieden zu schließen, in der jungen Generation nicht mehr so präsent.“

Verantwortung wieder bei der Stadtverwaltung

Nach der Auflösung des Vereins hat die Verantwortung für die Partnerstadtbeziehung wieder die Stadtverwaltung übernommen. Und seitdem? „Die Partnerschaft mit Frankreich existiert noch, wird aber wenig gelebt“, meint Ralf Kellner.



Die letzten Begegnungen fanden im Herbst 2015 statt: Eine Delegation aus Immenstadt nahm in Frankreich an den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der offiziellen Partnerschaft zwischen Lillebonne und Wellington teil. Der bis jetzt letzte Jugendaustausch war auch in diesem Jahr.



Engagierte Bürgerinnen und Bürger gesucht

Die Stadtverwaltung würde die Partnerschaft gerne wieder mit Leben füllen. Gesucht werden Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, sich daran aktiv zu beteiligen. Interessierte können sich bei Verena Köberle unter der Telefonnummer 08323-9988-350 oder per E-Mail V.Koeberle@immenstadt.de melden. Es wäre schön, wenn die Kontakte zur Geburtsstadt der Literatur-Nobelpreisträgerin 2022, Annie Ernaux, eine Renaissance erleben könnten.