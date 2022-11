Schnitzelgrube: Gesamtkosten 225 000 Euro

TSV Sonthofen: Turner nehmen die neue Schnitzelgrube in Betrieb

Ein Bad in der Schnitzelgrube gönnten sich (von links) Gerd Freudenberg (Ehrenmitglied), Christian Feger (Sportreferent), Luca Bartsch, Timur Tokat (Trainer), Kilian Krapp (Allgäuer Mehrkampfmeister), Bürgermeister Christian Wilhelm, Norbert Just (Abteilungsleiter), Andreas Böck (Stadtrat) und Karl Neuhauser (Gebäudemanagement Stadt Sonthofen). © Hans Ehrenfeld

Sonthofen – Mit der neuen Schnitzelgrube in der Turnhalle Berghofer Straße verfügt die Stadt Sonthofen jetzt über eine zusätzliche attraktive Ausstattung für den Turnleistungssport.

Der Turnabteilungsleiter des TSV Sonthofen, Norbert Just, bezeichnete die Einweihung dieser Sportstätte als einen historischen Tag für den Turnleistungssport beim TSV Sonthofen. Er dankte deshalb dem ersten Bürgermeister der Stadt Sont­hofen, Christian Wilhelm, dem Sportreferenten Christian Feger, dem Stadtrat und der Stadtverwaltung, welche diesen Traum erfüllt haben. Er dankte ganz besonders auch den vielen Freunden der Turnabteilung, welche mit ihren Spenden in Höhe von rund 15 000 Euro den finanziellen Anteil geschultert haben.

„Für uns Leistungsturner ist nun ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen, denn mit dieser Sportstätte können wir uns nun an sehr schwierige Turnelemente heranwagen“, so Timur Tokat, Trainer der Leistungsriege Buben. Dies werde den Leistungssport beim TSV bedeutend voranbringen. Der Allgäuer Mehrkampfmeister Kilian Krapp ergänzte, dass die Schnitzelgrube ein bedeutender Fortschritt für das Spitzenturnen in Sonthofen sei.

Übung mit Freude auf verletzungsfreie Landung! © Hans Ehrenfeld

Landung in Schaumstoffschnitzeln

„Turnen ist Kopfsache. Die Angst vor Verletzung wirkt sich negativ auf das Training aus, während dagegen eine sichere und verletzungsfreie Landung in der Schnitzelgrube den Turner motiviert.“ Dies sei für junge Turner wichtig, aber auch für die Fortgeschrittenen, insbesondere zu Beginn eines neuen Turnelements. Das Ein­üben neuer Elemente würde so viel schneller vonstattengehen und die Landung in den Schaumstoffschnitzeln sei außerdem ein Mega-Spaß.



Schnitzelgrube: Gesamtkosten 225 000 Euro

Bürgermeister Christian Wilhelm freute sich für den TSV Sonthofen über diese zukunfts­trächtige Sportstätte. Der Verein und die Stadt hätten einen langen Atem bewiesen. Im Jahr 2015 hätte ihn Timur Tokat auf die Notwendigkeit einer Schnitzelgrube angesprochen. Bald darauf habe der TSV Sonthofen, als der mit Abstand größte Sportverein seiner Stadt, die Anträge für den Bau der Schnitzelgrube und einer Multibeachanlage in den Stadtrat eingebracht. Der Stadtrat habe beide Projekte jeweils einstimmig beschlossen und so seine Wertschätzung für den Sport in Sonthofen zum Ausdruck gebracht. Der Stadtrat habe dadurch Sporttrends aufgegriffen und der Freude an der Bewegung eine gute Zukunft in Sonthofen gegeben. Man sehe hier und heute, wie sehr sich die Kinder auf das Training mit der Schnitzelgrube freuten, so Bürgermeister Wilhelm. „Die Gesamtkosten beliefen sich auf stolze 225 000 Euro. Doch es ist gut investiertes Geld, denn es ist eine tolle Attraktion für den Sport in unserer Stadt geworden.“



Einweihung voller Freude

Die Freude und den Spaß am unbeschwerten Turnen präsentierte Timur Tokat im Rahmen einer kleinen Turnshow der Leistungsturner und -turnerinnen an den Turngeräten rund um die Schnitzelgrube. Die Zuschauer waren begeistert.



Anschließend signierten der Bürgermeister, die Stadträte und die Sponsoren Schnitzel und sprangen damit in die Grube – sehr zur Freude der vielen Kinder und deren Eltern, denn nach dem offiziellen Teil waren sie endlich selbst an der Reihe.