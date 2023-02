UB-ödp feiert Politischen Aschermittwoch in Kempten

Von: Martina Ahr

Die Stadträte Franz-Josef Natterer-Babych (v. li.), Michael Hofer und der ehemalige Stadtrat Dr. Philipp Jedelhauser wundern sich über Kemptens unendliche Bauprojekte. © Ahr

Kempten – Finanzen standen im Mittelpunkt des diesjährigen Politischen Aschermittwochs der UB/ödp. So verliehen die Stadträte Franz Josef Natterer-Babych, Michael Hofer und der ehemalige Stadtrat Dr. Philipp Jedelhauser Kempten den Michael-Ende-Preis für diverse Sanierungs- und Bauprojekte: Das große Loch, das Gelände des Kreiskrankenhauses, das Beginenhaus – unendliche Geschichten eben.

Eine solche sei auch die Kornhaussanierung: Man habe mit dem Projekt sogar Berlin übertroffen. Der Berliner Flughafen sei nämlich lediglich nur dreimal so teuer geworden, wie ursprünglich geplant. Die Kornhaussanierung dagegen liege aktuell beim sechsfachen der Anfangssumme, so Hofer. Und auch künftig werde es nicht an unendlichen Geschichten fehlen: Man könne wetten, wann die PV-Ladestation für die Stadtbusse fertig werde und ob sie dann auch wirklich am Bachtelweiher befinde, schlägt Hofer vor.

Bei Kässpatzen und Krautkrapfen blickte Natterer-Babych auch auf die Jahre zurück, die mangels Präsenzveranstaltungen bisher zu kurz gekommen sind. Die Arbeit in der Ausschussgemeinschaft mit FDP, Future for Kempten und JU seit der letzten Wahl 2020 klappe gut, die Kommunikation funktioniere.

Allerdings habe sich bei der Gremienarbeit gezeigt, so Natterer-Babych, dass die Stadt Kempten auch beim Lüften „nicht zu den kompetentesten gehört“. Denn nachdem die Ausschussgremien während der Corona-Hochphasen im Großen Sitzungssaal bei offenen Fenstern gefroren hätten, habe sich erst im Anschluss herausgestellt, dass es die ganze Zeit über eine Lüftungsanlage gegeben hätte, die aber erst hinterher instandgesetzt worden sei.

Politischer Aschermittwoch der UB-ödp: „Wo sind die Schulden?“

Sollte OB Thomas Kiechle noch einmal eine Torte bekommen, „von seiner CSU zur Schuldenfreiheit, mit der schwarzen Null drauf“, wie Natterer-Babych erinnert, müsse man eben rote Zahlen draufsetzen. Jedelhauser schlägt vor, die roten Zahlen dann in Klammern zu setzen, um Kemptens „versteckte“ Finanzen korrekt darzustellen.

„Atemlos – Schwindelei – mir wird übel dabei.“ So besingt Stephan Uhr mit seiner Gitarre die Kemptener Haushaltslage und fragt: „Wo ist nun das Geld? Wo sind die Schulden?“ und findet die Lösung: „Alle Schulden sind ja nur woanders, abgeschoben ins KKU; verborgen vor den Blicken aller Bürger: Hurra, wir sind jetzt schuldenfrei.“

Christbaumposse in Oberstdorf

Aber auch Oberstdorf hat tief in die Geldtasche gegriffen. Das berichtet Kreisrat Michael Finger. Ein nachhaltiger Christbaum sollte her – gekauft und auf dem Megèver Platz aufgestellt. Oder wäre ein anderer Platz nicht doch besser? Denn bisher hatte der Christbaum immer auf dem Marktplatz gestanden. Und Tradition, die sei den Menschen hier schon was wert.

Knapp 25.000 Euro, um genau zu sein. Denn die Summe habe es gekostet, erklärt Finger, noch kurzfristig einen Weihnachtsbaum zu organisieren. Aus dem Sauerland wurde der nach Oberstdorf transportiert und bietet immerhin Stoff für ein weihnachtliches Lied an diesem Abend.