Deutschland-Ticket für alle Schüler?

Von: Lajos Fischer

Können bald alle Schüler aus dem Oberallgäu kostenfrei Bus und Bahn fahren? Die Kreistagsfraktion der Grünen setzt sich dafür ein. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Bei der Neuregelung der Fahrtkostenerstattung von Schülerinnen und Schülern sei laut der Kreistagsfraktion der Grünen eine Gerechtigkeitslücke entstanden. In ihrem Antrag plädieren sie dafür, diese aus den Mitteln des Landkreises zu schließen. Über das Anliegen wird der Ausschuss für ÖPNV, Energie und Klimaschutz in seiner Sitzung am Dienstag, 16. Mai, beraten. Landrätin Indra Baier-Müller begrüßt den Vorschlag der Grünen, sieht aber Schwierigkeiten bei der Finanzierung.

Die Grünen betonen in ihrem Antrag, dass sie die von der Staatsregierung beschlossenen Vergünstigungen begrüßen. Fraktionsvorsitzende Christina Mader erklärt bei einem Pressegespräch die Konsequenzen: Junge Menschen, die bis jetzt mit einer höheren Summe als der Preis des Deutschland-Tickets bezuschusst wurden, bekommen in Zukunft dieses neue Ticket und haben damit auch in ihrer Freizeit in der ganzen Bundesrepublik freie Fahrt. Diejenigen, deren Abopreis niedriger ausfällt, bleiben in der alten Struktur und dürfen nur regional kostenfrei reisen. Schülerinnen und Schüler, die näher als drei Kilometer von der Schule wohnen und den Weg zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen, gehen weiterhin ganz leer aus.

Mit übersichtlichem System die Verkehrswende schaffen

„Wie kann man es den Jugendlichen erklären, dass manche für ihre Fahrt zum Training zahlen müssen und andere nicht?“, fügt Landtags-Vizepräsident Thomas Gehring hinzu. Er weist darauf hin, dass der günstigere Tarif von 29 Euro nur für Azubis und Studierende gelte. Ministerpräsident Markus Söder habe in Kempten vor kurzem versprochen, diese Regelung auf FOS/BOS-Schüler auszuweiten. „Diese Aussage hat sich leider nachträglich als unwahr herausgestellt.“ Außerdem müssten die Eltern ab der 11. Klasse weiterhin eine Zuzahlung zu den Fahrtkosten leisten. Diese werde auf 29 Euro im Monat gesenkt. Seine Fraktion im Landtag habe den Antrag gestellt, die Kostenfreiheit für den Schulweg bis zur 13. Klasse generell einzuführen.



Kreisrat Thomas Frey hebt hervor, dass ein unentgeltliches Deutschland-Ticket für alle Schüler eine entscheidende Maßnahme für die Verkehrswende werden könnte. Die jetzige „Landmobilitätskultur“ müsse verändert werden, indem die jungen Menschen lernen, sich selbstständig mit dem ÖPNV zu bewegen. Für Jugendliche würde es eine neue Freiheit schaffen, wenn sie beispielsweise ohne das Zutun der Eltern einfach zu einem Fußballspiel nach Augsburg fahren könnten. Es wäre für die Erwachsenen ein Anreiz, sich auch ein Deutschland-Ticket zu kaufen, wenn die Kinder bereits eins kostenfrei haben. Um sicherzustellen, dass nur die die Vergünstigung bekommen, die sie haben wollen, also um öffentliche Mittel nicht zu verschwenden, beinhalte der Vorschlag der Fraktion, dass das kostenlose Ticket einmal im Jahr beantragt werden müsse, sagt Frey.



Ist der Vorschlag finanzierbar?

Auf die Frage des Kreisboten nach der Finanzierung betont Thomas Gehring, dass das jetzige komplizierte System sehr hohe Verwaltungskosten verursache: „Geld ist da, man muss die Mittel nur vernünftig nutzen.“ Christina Mader weist darauf hin, dass man jetzt für etliche Schüler mehr als 49 Euro im Monat zahle und der Unterschied dazu eingespart werden könne. Außerdem sei eine Million Euro im Haushalt noch immer für die Einführung des 100-Euro-Tickets zurückgestellt, die gerne für die Mobilität der Jugend verwendet werden dürfe. Die Gesamtkosten, die durch den Antrag entstehen, konnte keiner der Gesprächspartner beziffern.



Deswegen hat der Kreisbote im Landratsamt nachgefragt: 12.300 Schülerinnen und Schüler zwischen 10 und 18 Jahren im Oberallgäu mit dem kostenlosen 49-Euro-Tickets zu versorgen, würde den Landkreis laut der Pressestelle, zusätzlich zu den aktuellen Ausgaben im Rahmen der Schülerbeförderung, pro Jahr fast 3,4 Millionen Euro mehr kosten. Hinzu kämen die Ticketkosten für insgesamt 5.700 Grundschüler zwischen sechs und neun Jahren, die die Gemeinden stemmen müssten. Durch eine verstärkte Nutzung des ÖPNV würde es vermutlich notwendig, das Angebot vor allem während der Belastungsspitzen weiter auszubauen, was mit weiteren Kosten verbunden und zudem absolut unwirtschaftlich wäre. Es wäre damit zu rechnen, dass der Verwaltungsaufwand im Bereich der Schülerbeförderung durch eine geschätzte Verdopplung der Fallzahlen stark ansteigen würde. Das wiederum würde mit steigenden Personalkosten einhergehen.



Stellungnahme der Landrätin

Landrätin Indra Baier-Müller betont in ihrer Stellungnahme: „Grundsätzlich finde ich den Vorschlag, Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres einen kostenlosen Zugang zum deutschlandweiten ÖPNV zu ermöglichen, absolut unterstützenswert. Ich bin überzeugt, dass, wer in jungen Jahren an die Nutzung von Bus und Bahn herangeführt wird, später eher bereit ist, das Auto stehen zu lassen. Das ist der Grundgedanke der Verkehrswende. Was aber nicht geht, ist, dass die Kosten und die Verantwortung hierfür allein auf den Kommunen lasten. Hier erwarte ich ein klareres Bekenntnis seitens des Bundes oder des Freistaates.“