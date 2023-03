Umbau des Immenstädter Bahnhofs kann 2026 beginnen

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Noch lange hin: In drei Jahren – also 2026 – können die Bauarbeiten am Bahnhof Immenstadt beginnen. © Josef Gutsmiedl

Immenstadt – Vertreter der Bahn präsentierten die Planungen für den Um- und Ausbau des Bahnhofs Immenstadt, der 2026 beginnt.

Es geht vorwärts mit dem Umbau der Bahnhöfe im Oberallgäu. Jetzt präsentierten drei Vertreter der Bahn die Planungen für den Um- und Ausbau des Bahnhofs in Immenstadt. Losgehen mit dem Bau soll es Anfang 2026 – bei laufendem Bahnbetrieb.

Viele Verhandlungen, Abstimmungen und Gespräche waren in den letzten Jahren geführt worden, rief Bürgermeister Nico Sentner in Erinnerung. Bis zum Abschluss der Arbeiten sei es „noch lange hin“, aber immerhin gehe es jetzt voran. Derzeit werden die Planungen beim Eisenbahn-Bundesamt bearbeitet und für die Antragstellung vorbereitet. Ein Planrecht erwarten die Bahnvertreter für Anfang 2025. Drei Jahre später ist mit dem Abschluss der Baumaßnahmen zu rechnen.

Kritik an Details

Bei aller Freude kam allerdings im Stadtrat auch Kritik an Details auf. Das Dach am Bahnsteig Gleis 1 schließt nicht an das Gebäude an: Die Bahn darf keine fremden Grundstücke überbauen, erläuterte Willi Jörg vom Bahnhofsmanagement der Bahn. Und dass es erst in einigen Jahren losgehen kann, begründeten die Bauexperten der Bahn mit langwierigen internen Verfahren. Auch beim Schneeräumen könnte es „eng“ werden, da Fahrzeuge der Winterdienste nicht einfach die Gleise überfahren dürften.

Der von der Stadt gewünschte „Durchstich“ Richtung Südstadt wird zwar mit dem Umbau möglich, ist aber eine Baustelle der Stadt und bedarf einer eigenen Entscheidung.