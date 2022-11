Umfassende Renovierung der Kapelle St. Wendelinus und St. Anna in Untermühlegg abgeschlossen

Teilen

Die Kapelle St. Wendelinus und St. Anna in Untermühlegg erstrahlt wieder in neuem Glanz. © Josef Gutsmiedl

Fischen/Bolsterlang – Die Sanierung der Kapelle St. Wendelinus und St. Anna in Untermühlegg ist abgeschlossen. Sie zählt zu den ältesten Kapellen der Region.

Pünktlich zum „Wendlinusritt“, der alljährlich Ende Oktober zum Namensfest des Hl. Wendelinus, dem Schutzpatron der Hirten und Landleute, begangen wird, war jetzt auch die Sanierung und Instandsetzung der Kapelle St. Wendelinus und St. Anna in Untermühlegg abgeschlossen. Die Kapelle wurde 1445 geweiht und zählt zu den ältesten Kapellen der Region.



Dass eine grundlegende statische Instandsetzung und Renovierung der Kapelle im Ortsteil Untermühlegg über kurz oder lang auf die Pfarrei zukommen würde, war absehbar. Die letzte Renovierung der Altäre lag schon bald 150 Jahre zurück. So wurde bereits 2014 bei der Gründung des Kapellenvereins Untermühlegg die Förderung und Unterstützung von Renovierungsmaßnahmen konkret als Ziel des Vereins festgehalten. In den folgenden Jahren wurde ein finanzieller Grundstock geschaffen, etwa auch durch Spendensammlungen anlässlichen des traditionellen Wendelinusrittes, der von Fischen hinauf nach Untermühlegg zur Kapelle führt.



Drohende Schließung der Kapelle

Ernst wurde es im Zuge einer Standsicherheitsprüfung, wobei erhebliche Mängel festgestellt wurden. Die drohende Schließung der Kapelle konnte durch eine provisorischen Sicherung des Chorbogens vermieden werden. Gleichzeitig stieß der damalige Kirchenpfleger Gerhard Sauter die Planungen für die erforderlichen Renovierungsarbeiten an. Neben der statischen Ertüchtigung standen die Neueindeckung des Daches auf der Liste, ebenso die Renovierung des Innenraums und der Ausstattung. „Folglich wurde dann die Gesamtrenovierung geplant“, sagt Kirchenpfleger Bernhard Graf. In zwei Bauabschnitten sollten die Arbeiten ablaufen. Die Kostenschätzung belief sich auf rund 400 000 Euro. Anträge auf Zuschüsse gingen an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an die Bayerische Landesstiftung. Beide Stiftungen unterstützen nur besondere und überregional wertvolle Gebäude, berichtet Bernhard Graf.



Freigelegte Wandmalereien aus dem Mittelalter © Josef Gutsmiedl

Mittelalterliche Malereien freigelegt

Die Außenrenovierung und statische Instandsetzung ging im Jahr 2020 über die Bühne. In der Dachkonstruktion erwiesen sich die Schäden allerdings als deutlich größer als zunächst angenommen. Eine Stahlkonstruktion war nötig. Der markante Zwiebelturm wurde abgenommen und in einer Fachwerkstatt renoviert.



Im vergangenen Jahr ging es an die Innenrenovierung. Die abnehmbaren Kunstwerke wurden in der Werkstatt der Restauratorin Heide Tröger in Kempten restauriert. Tröger restaurierte später auch die festen Kunstgegenstände und die Altäre der Kapelle. Kirchenmaler Gebhard Eyer­schmalz begann mit der Reinigung der Raumschale. Im Zuge dieser Arbeiten wurden mittelalterliche Malereien freigelegt und sichtbar gemacht.



Über 300.000 Euro

Neben dem Bistum Augsburg mit 170 000 Euro trug die Kirchenstiftung St. Verena Fischen 43 000 Euro der Kosten, der Kapellenverein 50 000, die Gemeinde Bolsterlang 40 000. Auch der Landkreis Oberallgäu und der Bezirk Schwaben beteiligten sich an der Finanzierung. Die Anteile der Pfarrei (Kirchenstiftung) und des Kapellenvereins Untermühlegg stammen hauptsächlich aus Spenden. Der Kapellenverein will sich auch in Zukunft bei kleineren Instandsetzungs- und Unterhaltsmaßnahmen für „seine Kapelle“ engagieren.