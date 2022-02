Umgehungsstraße Rettenberg: Fackeln zeichnen den Straßenverlauf nach

Von: Josef Gutsmiedl

Visualisierung der Umgehungsstraße bei Nacht: Fackelaktion von „Rettenberg für alle“ © Rettenberg für alle

Rettenberg – Mit einer nächtlichen Fackelaktion macht die Bürgerinitiative „Rettenberg für alle“ auf die Ausmaße der geplanten Umgehungsstraße aufmerksam.

In knapp zwei Wochen sollen die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Rettenberg über die Zukunft des Projektes Umgehungsstraße abstimmen. Mit einer nächtlichen Aktion machte die Bürgerinitiative „Rettenberg für alle“ am vergangenen Wochenende auf ihre Bedenken gegen die Verlegung der Staatsstraße aus dem Ort aufmerksam.

Mittels zahlreicher Fackeln steckte die Bürgerinitiative den Trassenverlauf im Gelände ab, um die Dimensionen des Straßenneubaus zu verdeutlichen. „Es ist uns ein Anliegen, den Verlauf, den massiven Eingriff in die Natur sowie das Ausmaß für jeden Bürger Rettenbergs ersichtlich zu machen. Dabei liegt uns ein sachlicher und fairer Informationsaustausch am Herzen“, betont Klaus Seestaller von der Bürgerinitiative.

Bereits zuvor hatte die Bürgerinitiative zahlreiche Bedenken wie Maut-Flüchtlinge, mehr Verkehr, Lärm und Enteignung geäußert. Auch eine Trampelaktion im Schnee sollte die Ausmaße der geplanten Umgehungsstraße verdeutlichen.

In den Planungsunterlagen schmiege sich die Straße „vermeintlich gut“ in die Landschaft ein und die Abstände zu angrenzenden Bereichen wie Brauhaussiedlung, Friedhof, südlicher Ortsrand von Rettenberg und Altach erschienen weit entfernt. „Wenn aber die Straße wie von uns mit Fackeln abgesteckt ist und bei Nacht betrachtet wird, hat man eine reale Vorstellung des Ausmaßes“, gibt Seestaller zu bedenken. Dabei habe die Aktion nur die effektiv versiegelte Fläche, also die geplante Fahrbahn, abgesteckt. Hinzu kämen jedoch Bankette, Böschungen und Aufschüttungen, deren Dimensionen noch nicht abschließend festgelegt seien.

