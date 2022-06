Umleitung wegen Straßenbau bei Oberstaufen

Weitere Vollsperrungen zwischen Dienstag, 21. Juni, undSamstag, 25. Juni (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)

Oberstaufen – Im Zuge der Baumaßnahme an der B 308 zwischen Oberstaufen und Hündle sind noch letzte Restarbeiten auszuführen. Bis Samstag, 25. Juni, muss dazu ein Abschnitt der Staatsstraße 2005 gesperrt werden.

Vom Brückenbauwerk der B 308 / St 2005 an der Anschlussstelle „Spinne“ bei Oberstaufen ausgehend wurde abschließend ein lärmmindernder Asphaltbelag im Zuge der B 308 auf einer Länge von 100 Metern in Richtung Westen (Paradies) eingebaut. Im Anschluss folgt vom zwischen Dienstag, 21. Juni, und Samstag, 25. Juni, um 18 Uhr eine weitere Vollsperrung auf der St 2005 von der Einmündung zum Aquaria bis zum Ortseingang Oberstaufen. In diesem Teilabschnitt der Staatsstraße wird die Asphaltdeckschicht erneuert und weitere Arbeiten ausgeführt. Für die Zeit der Vollsperrung des Teilabschnittes der St 2005 wird auf der B 308 im Bereich der Anschlussstelle „Spinne“ nach Oberstaufen eine Ampelanlage errichtet.

Der Verkehr aus Richtung Lindau und Weißach wird über die B 308 zum Kreisverkehr am Hündle und der St 2005 nach Oberstaufen geleitet. In Gegenrichtung wird der Verkehr gleichlaufend umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Immenstadt nach Oberstaufen wird am Kreisverkehr am Hündle über die St 2005 nach Oberstaufen umgeleitet.Die Zufahrt zum Freizeitbad Aquaria bleibt über die B 308 und der Ampelanlage an der Anschlussstelle „Spinne“ nach Oberstaufen erhalten.