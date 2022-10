Umweltminister zeichnet Klimaschulen aus: Die FOS in Sonthofen ist mit dabei

Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazolo mit den Vertretern der Staatlichen Fachoberschule Sonthofen bei der Auszeichnungsveranstaltung in Schloss Nymphenburg mit (von links) Kultusminister Michael Piazzolo, Oberstudienrat Thomas Lindlbauer, Selen Akyüz, Luzie Grell, Laura Benz, Studiendirektor Michael Amman, Dr. Isabel Wendl (eza!) und Umweltminister Thorsten Glauber. © Tobias Hase / stmuk

Sonthofen – Mehrere Schulen im Freistaat Bayern wurden mit dem Titel „Klimaschule Bayern“ ausgezeichnet. Darunter vier im Allgäu.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazolo haben in München die ersten Schulen im Freistaat mit dem Titel ,Klimaschule Bayern‘ ausgezeichnet. Mit dem Hildegardis-Gymnasium Kempten, der Staatlichen Fachoberschule Sonthofen, der Staatlichen Berufsschule Mindelheim und der Grundschule Kempten-Nord kommen vier der zehn ausgezeichneten Schulen aus dem Allgäu. Betreut werden sie alle vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!), finanziell unterstützt durch die Städte Kempten und Sonthofen sowie die Landkreise Oberallgäu und Unterallgäu.



„Die ‚Klimaschulen Bayern‘ zeigen, dass Klimaschutz an bayerischen Schulen wirklich gelebt wird“, meinte Umweltminister Glauber bei der Auszeichnungsveranstaltung im Schloss Nymphenburg. Kultusminister Piazolo betonte, dass die Klimaschulen Bayern nicht nur „Leuchttürme für andere Schulen sind, sondern auch tief in ihre Region hinein leuchten“.



Individueller Klimaschutzplan

Um als Klimaschule zertifiziert zu werden, müssen die Schulen einerseits einen individuellen Klimaschutzplan erstellt haben – und zwar auf der Grundlage einer schulspezifischen Treibhausgasbilanz. Eine weitere Voraussetzung ist die konkrete Umsetzung von mehreren Klimaschutzmaßnahmen. Hier gibt es acht Handlungsfelder: Abfall, Einkauf, Ernährung, Kommunikation/Vernetzung, Kompensation, Mobilität, Strom und Wärme. Für die Auszeichnung in Bronze, die der Grundschule Kempten-Nord zuteilwurde, müssen Projekte in zwei der acht Felder umgesetzt worden sein. Die Grundschule Kempten-Nord ist dabei in den Bereichen Ernährung und Abfall aktiv.



Weitere Auszeichnungen

Das Hildegardis-Gymnasium Kempten, die Staatliche Fachoberschule Sonthofen und die Staatlich Berufsschule Mindelheim erhielten die Auszeichnung in Gold. Zusätzlich zu Projekten aus allen acht Handlungsfeldern haben sie sich erkennbar das Ziel gesetzt, den gesamten Schulbetrieb bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Das Hildegardis-Gymnasium hat die Klimaneutralität sogar schon erreicht.



Darüber hinaus hatte das Umweltministerium den Titel Klimameister für besonders kreative Projekte rund um den Klimaschutz ausgelobt. Damit schmücken darf sich das Hildegardis-Gymnasium Kempten, das mit ihrem Klimakochbuch die Jury überzeugen konnte. Die Staatliche Berufsschule Mindelheim holte sich mit dem Planspiel „Green Factory“ ebenfalls den Klimameister-Titel.