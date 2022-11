Umweltsünde im Allgäu: Bayerischer Umweltminister besucht Rappenalptal

Von: Josef Gutsmiedl

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (links) und die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller sind sich einig: Der illegale Eingriff in die einmalige Naturlandschaft im Schutzgebiet Allgäuer Hochalpen muss rechtliche Konsequenzen haben. © Josef Gutsmiedl

Oberstdorf – Der Umweltminister zeigte sich schockiert vom Ausmaß des widerrechtlichen Eingriffs am Rappenalpbach, wo ein geschützter Wildbach kanalartig begradigt worden ist.

Vor sechs Wochen war Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber im Oberallgäu, um das 30-jährige Bestehen des Naturschutzgebietes Allgäuer Hochalpen mitzufeiern. Sein Besuch am Mittwoch galt allerdings dem aktuellen Naturschutz-Skandal im Rappenalptal bei Oberstdorf. Der Umweltminister zeigte sich schockiert vom Ausmaß des widerrechtlichen Eingriffs am Rappenalpbach, wo ein bislang wildflusstypischer Bachlauf auf einer Länge von rund 1 600 Metern kanalartig begradigt worden war (wir berichteten).

Wo er im Oktober noch von einem „Juwel“ gesprochen habe, biete sich heute eine öde Kiesfläche, eine Art Kraterlandschaft, so Umweltminister Thorsten Glauber nach dem Ortstermin im Rappenalptal. So wie das Tal südlich von Oberstdorf eine Hotspot des Tourismus sei, sei es ebenso ein Hotspot der Artenvielfalt. „Viele Tier- und Pflanzenarten fühlen sich hier pudelwohl.“



Konzept für Wiederherstellung

Jetzt gelte es, ein Sanierungskonzept zu entwickeln und den vorherigen Zustand des Areals so weit irgend möglich wieder herzustellen, betonte Glauber weiter. Federführend sei hier die Regierung von Schwaben mit der Höheren Naturschutzbehörde tätig. „Unterstützt von unserem Ministerium und der Wasserwirtschaftsverwaltung.“

„Unser Umweltrecht ist sehr gut ausgebildet; jetzt muss sich zeigen, wohin die Reise geht“, deutete der Staatsminister an, dass er eine konsequente Aufklärung des Geschehens im Rappenalptal erwarte und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Kanalisierung des Bachlaufes, die er mit eigenen Augen gesehen habe, sei keinesfalls im Sinne der Wasserwirtschaft und des Hochwasserschutzes. „Ein mäandernder Fluss leistet da wesentlich mehr.“



Deutlicher Eingriff in die Natur

„Ein ungeheuerlicher Vorgang in einem einzigartigen Tal“, brachte die Oberallgäuer Landrätin ihre Sichtweise auf den Punkt. Beim Ortstermin am frühen Vormittag sei wegen des Neuschnees „nicht viel“ zu sehen gewesen, räumte Indra Baier-Müller im Pressegespräch ein. „Aber es ist ein deutlicher Eingriff in die Natur des Tales.“



Der Landrätin zufolge war der Alpgenossenschaft im Rappenalptal nach einem Starkregenereignis im August zugestanden worden, an vier festgelegten Stellen Kies und Geröll zu entnehmen, wobei dies nach der Entnahme durch Fotos zu dokumentieren sei. Dabei habe sich gezeigt, dass die Genossenschaft offenbar entgegen der Absprache weit über das Ziel hinausgeschossen sei. Daraufhin habe die Behörde weitere Arbeiten untersagt.

Maßnahmen ohne Genehmigung

„Eine Genehmigung für eine solche Maßnahme gab es nicht“, betonte die Landrätin. „Das hätte so niemals passieren dürfen.“ Kontakte zur Alpgenossenschaft gebe es derzeit nicht. Diese soll sogar Überlegungen angestellt haben, auf der Fläche am Bachlauf einen Landeplatz für Hubschrauber einzurichten, etwa für Materialtransporte. Ein Ingenieurbüro soll die Umstände und das Ausmaß des Eingriffs konkret beschreiben.