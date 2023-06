„Grüner Gockel“ der Evangelischen Kirchengemeinde Sonthofen blickt hinter die Kulissen

Information aus erster Hand: Max Adolf (4. von rechts) vom evangelischen Umweltteam veranstaltete zusammen mit Förster Florian Schwarz (2. von rechts) den Waldspaziergang zum Allgäuer Bergwald im Wandel. © Hans Ehrenfeld

Sonthofen – Das Umweltteam „Grüner Gockel“ der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Sonthofen und Bad Hindelang hatte zu ihrer zweiten Umweltexkursion unter dem Motto „fir d’Schöpfung dahuim“ eingeladen. Diesmal ging es um das Thema: „Der Allgäuer Bergwald im Klimawandel“.

Förster Florian Schwarz von der Bergwaldoffensive am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten stellte im Rahmen eines Waldspazierganges den zahlreichen Teilnehmern im Sonthofer Schwäbele Holz die Herausforderungen der Allgäuer Bergwälder im Klimawandel vor. Eine große Herausforderung sei heutzutage der Umbau des Waldes in einen nachhaltigen „Zukunftswald“. Man könne den Wald bei uns nicht einfach sich selbst überlassen, denn dann würden Buchen überwiegen, außer im Bergwald, dort wären es Fichten. Da unser Wald kein Urwald sei, sondern ein von Menschen Hand geschaffener Kulturwald, liege es an den Forstleuten, mehr ökologische Vielfalt zu generieren. Der Erfolg eines Waldumbaus könne sich allerdings erst in rund 60 Jahren abzeichnen.



Welche Baumarten werden wohl für den Zukunftswald im Allgäuer Bergwald ausgewählt werden?

Überall im Allgäu gebe es durch den Borkenkäfer kahl gefressene Fichtenschutzwälder. Dabei sei die Schutzfunktion des Bergwaldes, wie Lawinen- und Erosionsschutz, von existentieller Bedeutung. Deshalb sei ein stabiler Schutzwald mit gesunden Bäumen äußerst wichtig.



Es soll ein Bergmischwald sein, hauptsächlich bestehend aus Buche, Fichte und Tanne. Die Fichte, Borkenkäfers liebster Baum, sei mit dabei, weil diese Baumart an die Gebirgsstandorte, insbesondere über 1.400 Metern mit am besten angepasst sei. Bergahorn, Eiche und Kirsche würden das Zukunftstrio abrunden. Also keine exotischen Baumarten.



Künftiges Wahrzeichen von Sonthofen?

Damit die Aufforstung der Zukunftsbäume gelinge, müssten Wald und Wild miteinander auskommen, erklärte Schwarz weiter. Das größte Aufwuchsproblem habe nun mal die Tanne, denn Rehe scheinen zu wissen „Die Fichte sticht, die Tanne nicht!“



Zum Ende des Waldspazierganges machte Förster Florian Schwarz noch auf eine ganz besondere Privatwaldparzelle aufmerksam. Dort hat der Besitzer für seine Nachkommen Douglasien, Roteichen, Weißtannen und einen Mammutbaum angepflanzt. Ein Mammutbaum benötigt heiße, trockene Sommer, die von schneereichen Wintern abgelöst werden, und ist sehr widerstandsfähig gegen Insekten. Last but not least aber kann er 100 Meter hoch werden. „Was für ein Baum!“, waren sich alle einig, „Das könnte das künftige Sonthofer Wahrzeichen werden!“