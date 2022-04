Unentschieden gegen Garmisch: 1. FC Sonthofen lässt wertvolle Punkte liegen

Gregor Mürkl und Patrick Littig nehmen hier Gäste-Spieler Julian Bittner in die Zange. © Dieter Latzel

Sonthofen – Die Kicker des 1. FC Sonthofen erreichten am vergangenen Mittwoch gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen nur ein enttäuschendes 0:0-Unentschieden.

Am heutigen Samstag kommt es nun am 31. Spieltag in der Landesliga-Südwest zum absoluten Top-Spiel, wenn die Sonthofer um 15.30 Uhr als Tabellenzweiter auswärts auf den Spitzenreiter TSV 1861 Nördlingen treffen. Ebenfalls am Samstag zur gleichen Anstoßzeit beginnt das „Kreisklasse-Derby“ zwischen dem gastgebenden FC 07 Immenstadt und der zweiten Mannschaft des 1. FC Sonthofen.



Die Sonthofer verloren im wichtigen Spiel gegen Garmisch-Partenkirchen am Ende nicht nur zwei Punkte, sondern in der Nachspielzeit auch noch Abwehrchef Manuel Schäffler mit einer roten Karte.



Fragwürdige Entscheidungen überschatteten das Spiel

Schon während des Spiels kochten bei den Oberallgäuern die Emotionen hoch. Sie reklamierten für sich zwei Elfmeter und fühlten sich von Schiedsrichter Fridolin Hiefner klar benachteiligt. Der Unparteiische traf einige fragwürdige Entscheidungen. Er bewertete zudem Mitte der ersten Halbzeit eine Strafraumaktion gegen Kevin Haug und in der Schlussphase die Attacke gegen Umut Akan nicht als Foulspiel und ließ die jeweiligen Szenen weiterlaufen.



Der FCS musste sich aber auch vorwerfen lassen, dass er in den ersten 45 Minuten stark enttäuschte, alles andere als ein Feuerwerk abbrannte und nur Schmalkost lieferte. Bis zur Pause hätten die Sonthofer durchaus zurückliegen können. Gäste-Torjäger Moritz Müller und Jonas Poniewaz waren ständige Unruheherde und scheiterten jeweils nur knapp.



In der zweiten Halbzeit wurden die Hausherren dann dominanter und legten einen Gang zu. Ihr Druck wurde nun immer größer und sie kamen in der Folge zu einer Reihe hochkarätiger Möglichkeiten. Die Garmisch-Partenkircher schafften kaum noch Entlastung. Was Mürkl, Koller, Haug, Notz, Haase, Hindelang, Schäffler, Penz und Akan aber auch versuchten, das Tor der leidenschaftlich verteidigenden Gäste war wie vernagelt.

Von Dieter Latzel