Ski Tricks und schauspielerische Talente

Jugendfilmprojekt „Dein Film“ präsentiert Kurzfilme im Union-Filmtheater Immenstadt

Doris Sippel (von links), Rosi Oppold, Anika Thannheimer, Finja Rohrmoser, Maya Zeyada, Jessica Ott, Matthias Hänselmann und Ildikó Seitz © privat

Immenstadt – Für das Jugendfilmprojekt „Dein Film“ reichten viele junge Talente ihre Kurzfilme, Spots und Trailers ein. Die im Union-Filmtheater gezeigten Werke begeisterten das Publikum.

Wo sind die Filmemacher von morgen? Welche Themen beschäftigen junge Menschen und wie gestalten sie das in einer kurzen Filmsequenz? Mit welchen kreativen Momenten beleben sie ihre Arbeit? Inspiriert durch das Kurzfilmfestival Allgäu haben die Stadt Immenstadt, das Jugendhaus „Time-out“, das Medienzentrum Oberallgäu und das Union-Filmtheater Immenstadt junge Immenstädterinnen und Immenstädter mit dem Jugendfilmprojekt „Dein Film“ aufgefordert, darüber kurze Filme, Spots und Trailers einzureichen.

Heavy Metal als Filmmusik, nicht nur Hardrock-Liebhaber sind hier fasziniert: alle Töne oder Tonfolgen wurden aus dem Internet zu einer Komposition zusammengesetzt. Der eindringliche Rhythmus des Schlagzeugs zum Beispiels entstand dadurch, dass Schüsse aus einer Pistole abgegeben und aneinandergereiht wurden. Der harte, laute Klang der Musik bis an die eigene Schmerzgrenze beeinflusst unmittelbar den Inhalt der Bilder.

„Recycelte Geräusche“

„Trash Metall“ zeigt Umweltkatastrophen der letzten Jahre: die Verseuchung der Meere durch ausgelaufenes Öl und Plastikmüll, Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände und auch die Nullreaktion der politisch Verantwortlichen. Der Filmemacher Matthias Hänselmann schreibt im Abspann: „Dieses Lied ist eine Collage und wurde vollständig aus recycelten Geräuschen produziert. Es wurde zu 100 Prozent mit Ökostrom produziert.“



Doch die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher beschäftigten nicht nur Umweltthemen. „MWD“ von Jessica Ott, diese Abkürzung liest man in fast jeder Stellenanzeige. Männlich, weiblich, divers durchleuchtet ein aktuelles, gesellschaftlich relevantes Thema auf humorvolle Art aus der Sicht junger Menschen.



Ski Tricks und schauspielerische Talente

Valentin Klawitter stellt eines seiner Hobbys vor. Die nächtliche Skipiste ist hell ausgeleuchtet. Gewagte Sprünge über Schanzen, das Gleiten über Metallstangen – „Ski Tricks“ gibt einen Einblick in die Welt des Freestyle. Mit guter Kameraführung und tollen Detailaufnahmen erfährt man, wieviel Spaß es macht, Skitricks mit ausgefeilter Technik auszuführen.



„Agents undercover“ von Maya Zeyada und Finja Rohrmoser und „Don’t lose control“ von Anika Thannheimer sind Trailers zu einem Langfilm. Die Vorschau greift wichtige Inhalte auf, ohne zu viel vorwegzunehmen. Interessante Schnitte setzen verschiedene Spielorte und Inhalte in Szene und machen Lust, den ganzen Film zu sehen. Beide Trailer leben vom schauspielerischen Talent der jungen Darstellerinnen und Darsteller.



Zwei Filme mit Liedern runden das Jugendfilmprojekt „Dein Film“ ab. Matthias Hänselmanns Fischlied ist ein aufwändig gemachter Animationsfilm. Ein Fisch mit zwei Köpfen und einem Bein tanzt durch die Strophen und entsetzt die Zusehenden eher als sie zu amüsieren. Der Kontrast wird umso auffälliger, weil man bei der Darbietung automatisch an ein Kinderlied denkt. „Lay your worry down“ von Milow, diesmal arrangiert und gesungen von Valentin Klawitter setzt einen romantischen Schlusspunkt. Der Aufforderung des Liedes folgend, seine Sorgen für eine Weile zu vergessen, gleitet der Sänger in einem Boot über das Wasser dem Sonnenuntergang entgegen.



Viel Lob für „pfiffige Ideen“

Rosi Oppold, Immenstadts dritte Bürgermeisterin, Ildikó Seitz vom Unionfilmtheater und Doris Sippel, die Leiterin des Medienzentrums Oberallgäu waren ebenso begeistert von den Filmbeiträgen wie die Filmemachenden selber. Pfiffige Ideen, ihre professionelle Bearbeitung und die hervorragenden schauspielerischen Leistungen machten das Jugendfilmprojekt „Dein Film“ zu einer Veranstaltung der Extraklasse.

Alle Akteure stimmten überein, dass es ein ganz besonderes Erlebnis war, das eigene Werk auf der Großleinwand zu sehen und zu erfahren, „wer noch so filmisch im Städtle unterwegs ist“. Eine Wiederholung und ein weiterer Austausch ist gewünscht und wird gern von den Veranstaltungspartnern für das nächste Jahr aufgegriffen.