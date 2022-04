Verkaufsoffener Sonntag in Sonthofen ganz im Zeichen der Mobilität

Am Sonntag lädt der Einzelhandel in Sonthofen zum „Frühlingsspaziergang“ und Familienfest ein. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Am morgigen Sonntag, 10. April, findet in Sonthofen von 12 bis 17 Uhr das traditionelle Familienfest mit verkaufsoffenem Sonntag nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt.

Die schönen Plätze der Innenstadt werden mit zahlreichen Fahrzeug-Ausstellern, die vom Fahrrad über PKW bis zum Wohnmobil ihre Neuheiten vorstellen, belebt sein. Imbiss-Stände und die lokale Gastronomie mit ihren sonnigen Terrassen laden zum Genießen ein – egal ob die erste Kugel Eis oder ein Schlemmermenü auf den Teller kommt.



Nicht nur modisch gibt es viel zu entdecken in der Frühjahrssaison, der Fachhandel präsentiert Neuheiten aus Technik, Literatur, Körperpflege sowie Spiel- und Haushaltswaren. Besondere Angebote des Handels laden zum Sonntagsbummel ohne Zeitdruck ein.





Mobilität

Die Einkaufsstadt zieht mit ihrer Vielfalt zahlreiche Gäste und Einheimische an und die Frühlingsluft macht Lust und Laune auf Begegnung und Austausch mit Familie und Freunden in entspannter Atmosphäre.



Sonthofen ist Radstadt daher hat das Fahrrad rund ums Jahr Saison. Egal ob Stadtrad für den Einkauf, Mountainbike für den Ausflug in die Berge, trendiges Gravelbike oder E-Bike für die Langstrecke zur Zeit sind Räder heiß begehrt bei allen Generationen.



Intersport Waibel und die Radstation Sonthofen präsentieren an diesem Sonntag ihre Neuheiten und erklären gerne worauf es beim Fahrradkauf ankommt.



Passend zur Reisezeit sind beim verkaufsoffenen Sonntag zwei lokale Wohnmobil-Vertriebe vertreten. Die Firmen Wellenhöfer und Neuss zeigen was die neuen Camper alles können. Einblicke ins Innenleben mit allem Komfort werden gerne gewährt. Die Automobilbranche ist weiterhin im Umbruch. E-Mobilität wird auch in den nächsten Jahren das große Thema sein. Unsere Autohäuser aus der Region wissen, was die mobile Zukunft bereit hält. Neue Modelle können ausgiebig begutachtet werden, Probesitzen ausdrücklich erlaubt. Die Sonthofer Autohäuser Schneider (Renault, Dacia), Eimansberger (Hyundai, Subaru) und Feyerabend zusammen mit Autohaus Haeberlen (beide Opel) aus Immenstadt sind neben Autohaus Tauscher (Citroen, Fischen), Autohaus Keck (Mazda, Bad Hindelang), BMW Fink aus Immenstadt und Autohaus Fersch (Ford, Bad Hindelang) an diesem Sonntag vor Ort und stellen dem Publikum ihre Fahrzeug-Modelle vor.



Bei hoffentlich frühlingshaftem Wetter können die Kinder am Oberen Markt auf einem nagelneuen Karussell fahren. Der Zauberer Thomasius ist in der Fußgängerzone unterwegs. Er verblüfft sein Publikum mit Kunststücken und verwandelt Luftballons in kleine Kunstwerke.





Beauty und Musik

Kunstvoll sind auch die Flechtfrisuren am Stand von Pink Hair Stylist Andrea Karpf. Hier können die Mädels aus dem Vollen Schöpfen und sich echte Traumfrisuren kreieren lassen. Auf der Terrasse vom Relax spielt bei gutem Wetter Jörg Mertens live für die Besucher des Familienfests. Ein Getränk und ein Imbiss an einem der Verkaufswagen ergänzen den perfekten Sonntagsbummel in der Einkaufsstadt.