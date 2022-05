Auf der B 19 bei Fischen wird es wieder eng

Derzeit wird die Bundesstraße B 19 südlich von Fischen „überarbeitet“. © Elke Wiartalla

Oberallgäu – Neue Straßenbaustelle im südlichen Landkreis: Zwischen 4. Mai bis voraussichtlich Mitte Juli werden umfangreiche Instandsetzungsarbeiten im Straßenbereich der Bundesstraße B 19 durchgeführt.

Die Bauarbeiten beginnen am südlichen Ortsausgang Fischen und enden nördlich der Einmündung der Kreisstraße OA 5 (An der Breitach) nördlich Oberstdorf.



Die Arbeiten sind in drei Hauptbaubereiche unterteilt, damit eine möglichst gute Zufahrt für Anlieger erhalten bleibt. Die Baubereiche sind gegliedert von südlich Fischen bis zur Ortsdurchfahrt Langenwang, von der Ortsdurchfahrt Langenwang bis zur Einmündung Jägersberg und im dritten Abschnitt von der Einmündung Jägersberg bis zum Bauende an der Kreisstraße OA 5 (An der Breitach).



Nächtliche Vollsperrung

Zu Beginn der Bauabschnitte wird im jeweiligen Baubereich unter einspuriger Verkehrsführung Richtung Süden der bestehende Fahrbahnbelag abgefräst, die Frostschutzschicht angepasst, bevor die neue Asphalttragschicht eingebaut wird. Nach Einbau der Asphalttragschicht in der ersten Fahrspur wird der Verkehr auf die neue Tragschicht umgelegt und die zweite Fahrspur wird ertüchtigt bis zum Einbau der Tragschicht. Abschließend wird unter nächtlicher Vollsperrung der B 19, zwischen 18 Uhr bis 6 Uhr, die Asphaltbinderschicht sowie bei einer weiteren nächtlichen Vollsperrung ein lärmarmer Dünnschichtbelag eingebaut.



Die weiteren Bauabschnitte werden mit demselben Baukonzept umgesetzt. Vorbehaltlich günstiger Witterung fallen maximal 14 nächtliche Vollsperrungen an. Anlass für die vorgesehenen Bauarbeiten ist der äußerst schlechte Zustand der in die Jahre gekommenen Bundesstraße. Der Asphaltaufbau ist stark unterdimensioniert, wodurch starke Setzungen und Netzrisse entstanden sind.



Während der einspurigen Verkehrsführung Richtung Süden wird der Verkehr über die Kreisstraße OA 4 über Rubi – Reichenbach – Schöllang nach Sonthofen umgeleitet.



An den nächtlichen Vollsperrungen wird zusätzlich der Verkehr Richtung Süden (nach Oberstdorf) über die OA 5 von Fischen – Obermaiselstein – Tiefenbach und Weidach umgeleitet. Eine Zufahrtsmöglichkeit für Rettungsdienste jederzeit gewährleistet.