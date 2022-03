Insgesamt vier Kamerasysteme

Videotechnik soll das Parkplatzproblem im Gunzesrieder Tal lösen

Von: Josef Gutsmiedl

Eine exakte „Buchführung“ über die aktuelle Belegung der Parkplätze im Gunzesrieder Tal soll die Situation entschärfen und die Verkehrsbelastung verringern. © Gutsmiedl

Gunzesried – Schnell in die Gänge kommen will Blaichach mit dem System zur Besucherlenkung im Gunzesrieder Tal. Noch im Frühjahr soll ein videogestütztes Parkleitkonzept das Verkehrschaos beenden.



Bereits im vergangenen Sommer hatte sich Blaichach für den Aufbau eines Parkleitkonzept ausgesprochen und für das bayerische Förderprogramm beworben. Die Förderzusage steht zwar noch aus, doch kann die Gemeinde mit rund 60.000 Euro Zuschuss rechnen bei Gesamtkosten von 92.000 Euro.

Die Gemeinde Blaichach macht nicht „dicht“, aber ernst beim Thema Besucherlenkung. Die vier großen Parkplätze im Gunzesrieder Tal kommen unter Videoüberwachung. Mit dem neuen System wird künftig die Auslastung der Parkflächen erfasst, indem jede Ein- und Ausfahrt registriert wird. Anzeigetafeln signalisieren an mehreren Standorten, wo wie viele Parkplätze jeweils frei sind.

Sind alle Plätze belegt, fällt allerdings nicht der Schlagbaum. Richtiggehend aussperren aus dem Tal könne man ohnehin niemanden, so ein Gemeinderat am Rande der Sitzung. Ziel des Konzeptes ist es, den massiven Ansturm an besonderes „heißen Tagen“ mit viel Ausflugsverkehr zu verringern und nicht zuletzt den Suchverkehr im Tal zu vermeiden. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigte: Jeder hofft, doch noch einen Platz zu ergattern – wenn nicht auf dem bevorzugten Parkplatz, dann halt auf einem anderen.



Diese Chaos will die Gemeinde mit dem videogestützten Verkehrskonzept, ermöglicht durch staatliche Förderung, beenden. Der Förderantrag wurde im vergangenen Jahr eingereicht; eine Bewilligung steht Bürgermeister Christof Endreß zufolge noch aus. Endreß rechnet bei Gesamtkosten in Höhe von rund 92.000 Euro mit Fördermitteln in Höhe von 62.000 Euro. Folglich müsse ein Eigenanteil von 30.000 Euro angesetzt werden.

Insgesamt vier Kamerasysteme

Geplant ist, insgesamt vier dieser Kamerasysteme zu installieren: auf dem Ostertal-Parkplatz, in Gunzesried-Säge, Autal und Ossi-Reichert-Bahn. „Das System muss verlässlich sein, dann regelt sich das bald“, betonte Dieter Lochbihler (FW Bihlerdorf/ Gunzesried) in der jüngsten Sitzung. Er monierte zudem, dass gerade auf dem abseits gelegenen Ostertal-Parkplatz regelmäßig Wohnmobile nachts – verbotenerweise – parkten „und nicht alles mitnehmen, was sie herbringen“.

Lochbihler kann auch dem Vorschlag nichts abgewinnen, diesen Parkplatz umzugestalten, um wie bei den anderen Parkplätzen auch, mit einer Erfassungskamera auszukommen, wobei voraussichtlich sogar weitere zehn Stellplätze dazukommen würden. „Mehr Parkplätze braucht es nicht!“ Und Gemeinderat Karl Siebenlist von den Grünen plädierte für eine gänzliche Schließung des Ostertal-Parkplatzes: „Der kostet viel Geld und ist überflüssig.“



Kontrovers beleuchtet in der Sitzung

Ganz anders Bürgermeister Endreß: Der Parkplatz sei erst im Jahr 2015 neu geordnet und erweitert worden; ihn jetzt aufzulassen, wäre unwirtschaftlich. Auch Margit Miller (SPD) konterte mit dem Hinweis, dass man gerade von älteren Leuten oder Familien mit Kindern nicht erwarten könne, dass sie das ganze Tal durchlaufen sollten, um das Naturerlebnis im Ostertal zu finden.

Weitere Diskussion im Gremium gab es bei den beiden Parkplätzen an der Ossi-Reichert-Bahn und Gunzesried-Säge. Beide Plätze werden heuer privat bewirtschaftet. Es sei gerechtfertigt, dass deren Besitzer an den Kosten des Parkleitsystems beteiligten, fanden die Gemeinderäte Harald Seelos (CSU) und Christian Neuert (Parteifreie Wählerschaft). Schließlich verdienten sie damit Geld, während die Gemeinde investieren müsse. Bürgermeister Endreß will wegen einer Beteiligung auf die Besitzer zugehen.



Die vom videogestützten Parkleitsystem gewonnenen Daten über die Belegung der einzelnen Parkplätze speisen die zukünftige digitalen Anzeigetafeln. Standorte sollen neben Bihlerdorf, die Ossi-Reichert-Bahn, Gunzesried-Säge und die Abzweigung Richtung Ostertal sein. Die Daten sollen auch in das überregionale System der „Bayern Cloud“ fließen, um so eine großräumige Besucherlenkung zu unterstützen.