Viehscheid im Allgäu — die Termine 2022

Von: Josef Gutsmiedl

Viehscheid in Bad Hindelang © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Heuer kann der Viehscheid im Allgäu wieder wie gewohnt stattfinden. Die Termine gibt es hier im Überblick.

Der Sommer geht zu Ende. Das Alpvieh kehrt ins Tal zurück. Nach zwei Jahren mit einer Art „Notbetrieb“ während der Zeit der Corona-Pandemie sieht es heuer für den Viehscheid im Oberallgäu nach Normalität aus. Es kann gefeiert werden – mit einem richtigen Fest.

Den Auftakt macht bereits am Freitag, 9. September, Oberstaufen; Bad Hindelang folgt am Samstag, 10. September. In beiden Orten gibt es Festzeltbetrieb und am frühen Nachmittag die Schellenverlosung.

Unterm Strich, so bringt es der Geschäftsführer des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu, Dr. Michael Honisch, auf den Punkt, war es ein guter Alpsommer. Vor allem zu Beginn des Alpsommers war der Futteraufwuchs enorm. Die niederschlagarmen Wochen im Juli und August überstanden die meisten Alpen gut, vor allem diejenigen, die in die Wasserversorgungen investiert hatten.

Viehscheid am Freitag, 9. und Samstag, 10. September 2022

Oberstaufen: Freitag, 9. September 2022 ab 8:30 Uhr

Freitag, 9. September 2022 ab 8:30 Uhr Bad Hindelang: Samstag, 10. September 2022 ab ca. 8:30 Uhr

Samstag, 10. September 2022 ab ca. 8:30 Uhr Seeg: Samstag, 10. September 2022 ab 13 Uhr

Samstag, 10. September 2022 ab 13 Uhr Pfronten-Heitlern: Samstag, 10. September 2022 ab 9 Uhr

Samstag, 10. September 2022 ab 9 Uhr Jungholz: Samstag, 10. September 2022 ab 10:00 Uhr

Viescheid Freitag, 16. September bis Sonntag, 18. September 2022

Balderschwang: Freitag, 16. September 2022 ab 10 Uhr

Freitag, 16. September 2022 ab 10 Uhr Nesselwang: Freitag, 16. September 2022 ab 10 Uhr

Freitag, 16. September 2022 ab 10 Uhr Thalkirchdorf: Freitag, 16. September 2022 ab 9:15 Uhr

Freitag, 16. September 2022 ab 9:15 Uhr Grän/Haldensee : Freitag, 16. September 2022 ab 13 Uhr

: Freitag, 16. September 2022 ab 13 Uhr Schwangau, OT Hohenschwangau: Samstag, 17. September 2022 ab 12:30 Uhr

Samstag, 17. September 2022 ab 12:30 Uhr Gunzesried: Samstag, 17. September 2022 ab 9 Uhr

Samstag, 17. September 2022 ab 9 Uhr Wertach: Samstag, 17. September 2022 ab 8 Uhr

Samstag, 17. September 2022 ab 8 Uhr Immenstadt: Samstag, 17. September 2022 ab 9 Uhr

Samstag, 17. September 2022 ab 9 Uhr Pfronten-Röfleuten: Samstag, 17. September 2022 ab 10 Uhr

Samstag, 17. September 2022 ab 10 Uhr Wengen/Weitnau: Samstag, 17. September 2022 ab 12:30 Uhr

Samstag, 17. September 2022 ab 12:30 Uhr Eisenberg/Zell: Samstag, 17. September 2022 ab 10 Uhr

Samstag, 17. September 2022 ab 10 Uhr Nesselwängle: Sonntag, 18. September 2022 ab 14 Uhr

Sonntag, 18. September 2022 ab 14 Uhr Schattwald: Sonntag, 18. September 2022 ab Mittag

Viehscheid von Montag, 19. bis Mittwoch, 21. September 2022

Buching: Montag, 19. September 2022 ab 9:30 Uhr

Montag, 19. September 2022 ab 9:30 Uhr Kleinwalsertal/Riezlern: Montag, 19. September 2022 ab 8 Uhr

Montag, 19. September 2022 ab 8 Uhr Bolsterlang: Montag, 19. September 2022 ab 9 Uhr

Montag, 19. September 2022 ab 9 Uhr Tannheim: Mittwoch, 21. September 2022 ab Mittag, allerdings ohne Festbetrieb

Viehscheid am Samstag, 24. und Sonntag, 25. September 2022

Oy-Mittelberg/Haslach/Grüntensee: Samstag, 24. September 2022 ab 11 Uhr

Samstag, 24. September 2022 ab 11 Uhr Haldenwang: Samstag, 24. September 2022, ab 10 Uhr

Samstag, 24. September 2022, ab 10 Uhr Obermaiselstein: Samstag, 24. September 2022 ab 9 Uhr ohne Festzelt

Samstag, 24. September 2022 ab 9 Uhr ohne Festzelt Kanzelwand, Älplerletze: Sonntag, 25. September 2022 ab 11 Uhr Berggottesdienst

Viehscheid am Montag, 3. Oktober 2022:

Memhölz/Hupprechts: Montag, 3. Oktober 2022 ab 11 Uhr