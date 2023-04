Tag der offenen Tür im neu gestalteten Jugendzentrum „Time out“

Pädagogische Mitarbeiterin Agnes Stache (zweite von links) und Mitglieder des Jugendhausrates freuen sich an der Theke auf die Gäste. © Lajos Fischer

Immenstadt – Am Wochenende veranstaltete das Jugendzentrum in Immenstadt einen Tag der offenen Tür, um die neu gestalteten Räume und das veränderte Freizeitangebot der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Seit kurzem können Jugendliche im neu konzipierten Jugendzentrum „Time out“ ihre Freizeit verbringen und das Angebot des Hauses mitgestalten.

Beim Glücksrad konnte man schöne Erinnerungsstücke gewinnen. © Lajos Fischer

Am letzten Wochenende wurde das Haus mit einem bunten Programm der Öffentlichkeit vorgestellt. Mitglieder des Hausbeirates und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung zeigten Interessierten, unter ihnen einigen Eltern von Stammbesuchern, die Räumlichkeiten und die Freizeitmöglichkeiten.

Vielseitiges Angebot

An der Theke wurden warme und kalte Getränke und Kleinigkeiten zum Essen angeboten, zubereitet von jungen Menschen. An einem Glücksrad konnten die Besucher Erinnerungsstücke gewinnen. Eltern konnten ihr Können am Billardtisch ausprobieren. Am Nachmittag gab es eine Gesangs- und Tanzpräsentation.

Interessierte Eltern und Jugendliche studierten mithilfe von Presseartikeln und Fotos die Geschichte der Jugendeinrichtung. © Lajos Fischer

Die Einrichtung verfügt über eine lange Geschichte. In mehreren Mappen wurden alte Fotos und Zeitungsartikel gesammelt und den Interessierten zugänglich gemacht.