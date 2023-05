„Heißes Eisen Rappenalpbach“

Wechsel an der Spitze des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu

Von: Josef Gutsmiedl

Die AVA-Vorstandschaft: Die bisherige Spitze des Alpwirtschaftlichen Vereins mit (vorne von links) Franz Hage und Max Kögel und Geschäftsführer Michael Honisch, sowie (dahinter von links) das aktuelle Team mit Marc Lerchenmüller (Kassier), Vorstand Christian Brutscher und Stellverteter Michael Rohrmoser, sowie Beisitzer Simon Schüssel. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Generationswechsel beim Alpwirtschaftlichen Verein im Allgäu AVA: Franz Hage, der langjährige Vorsitzende, übergab das Amt jetzt in jüngere Hände. Die Aufgaben für den Verein bleiben herausfordernd und vielfältig.

Die Erfolgsgeschichte des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu AVA brachte der scheidende Vorsitzende am Ende seines Rückblicks auf den Punkt: „Wenn alles passt und alle zusammenstehen, kann man viel erreichen.“ Franz Hage, der in verschiedenen Vorstandsämtern rund 30 Jahre (zuletzt seit 2008 als Vorsitzender) den AVA mitbegleitete und mitgestaltete, sieht die weiteren Geschicke des Vereins in guten Händen. Mit zwei Praktikern an der Spitze würden die Belange der Alpwirtschaft weiterhin gut vertreten, ist der Untermaiselsteiner sicher.

Der Hauptausschuss wählte – nicht zuletzt auf Empfehlung Hages – den Bergbauern Christian Brutscher (47) aus Bolsterlang zum Vorsitzenden, und seinen Berufskollegen und fast Nachbarn Michael Rohrmoser (40) zum Stellvertreter. Beide sind quasi von Kindesbeinen mit der Alpwirtschaft „verwachsen“ und bringen entsprechende Erfahrung mit. Beide versicherten bei der offiziellen Amtseinführung nach dem Beschluss der Versammlung, dass sie sich wie ihr Vorgänger damals „die Sache“ reiflich überlegt und den Schritt im Kreis der Familie eingehend besprochen hätten, zumal das Ehrenamt viel Zeitaufwand verlange. Und das sei für einen bäuerlichen Milchviehbetrieb im Vollerwerb schon an sich eine Herausforderung.

„Ein guter Griff!“

Brutscher war zuletzt Stellvertretender Vorstand des AVA, Rohrmoser Beisitzer im Hauptausschuss. Auch Geschäftsführer Dr. Michael Honisch kennt die Nachfolger Hages und meinte: „Ein guter Griff!“ Franz Hage wird als Beisitzer weiter mit Rat und Tat im Verein mitwirken.

In seinem Geschäftsbericht skizzierte Dr. Honisch die vielfältigen Veranstaltungen des AVA, deren wesentliche Eckdaten bereits in der Versammlung im November 2022 dargestellt worden waren. Der Viehbestoß der 703 anerkannten Alpen liegt mit rund 32 000 Rindern auf konstantem Niveau.

„Alpvieh ist Bewegung gewohnt“

Zur Älpung gehört traditionell der Viehscheid. „Auf die Belange der Landwirte und Älpler wird glücklicherweise wieder mehr Rücksicht genommen“, stellte der Geschäftsführer fest. Für die vorgebrachte Kritik an langen Marschstrecken für das Vieh zum Scheidplatz hat Honisch kein Verständnis: Alpvieh sei Bewegung gewohnt. Im Laufstall bewegten sich die Tiere viel weniger und fast ausschließlich auf Betonböden. Das fänden alle in Ordnung. „Es muss ein Ende haben mit den unsäglichen Vorwürfen zum Viehscheid!“



Die Alpwirtschaft steht und fällt mit einer zeitgemäßen Bewirtschaftung. Und die brauche taugliche Alpwege, wie der AVA immer wieder feststellt. Im vergangenen Jahr, so erklärte Honisch, seien lediglich 360 000 Euro in den Alpwegebau geflossen; 15 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 11 Millionen Euro seien in Wartestellung. Zumeist handle es sich um Erhaltungsmaßnahmen, kaum um Neubauten.

„Heißes Eisen Rappenalpbach“

Generell gehe es bei der Agrarpolitik und Förderung um den „Schutz kleinstrukturierter Familenbetriebe mit traditionellen Bewirtschaftungsformen“, so Honisch. Das „finanzielle Plus für die Alpwirtschaft aus der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik der EU sei oftmals an zusätzliche Auflagen gebunden. „Viele ‚normale Grünlandbetriebe‘ schneiden jetzt schlechter ab.“

Das „heiße Eisen“ Rappenalpbach sparte Honisch nicht aus und sprach von einem „großen Vertrauensverlust“. Skandalös sei nicht die Ausbaggerung gewesen, die die Alp­genossenschaft offenbar im Vertrauen auf rechtes Handeln vorgenommen habe, sondern die „Vorverurteilung und Hetze“, die über die Medien betrieben worden sei. „Wir müssen wieder dazu kommen, die Aufgaben vor Ort zu lösen“, warb Honisch für unbürokratische Lösungen.



„Offenes Ohr für die Belange der Alpwirtschaft“

In ihren Grußworten brachten unter anderem die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann, die EU-Parlamentarierin Ulrike Müller und Landrätin Indra Baier-Müller die Wertschätzung und Bedeutung der Alpwirtschaft zum Ausdruck. Die Kulturlandschaft, geschaffen und erhalten durch die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft, sei Basis des Tourismus und der Garant der Artenvielfalt. „Sie haben uns an Ihrer Seite“, unterstrich Wittmann. Und die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller versicherte „ein offenes Ohr für die Belange der Alpwirtschaft“.



Regelmäßig kommentiert auch der Obmann der österreichischen Almwirtschaft, ­Erich­ Schwärzler aus Vorarlberg die Entwicklungen. „Es finden Veränderungen statt“, stellte Schwärzler fest. „Unsere Aufgabe ist es, diese Veränderungen zu gestalten.“ Auch er sieht die aktuell diskutierte „Kombihaltung“, also die klassische Anbindehaltung mit großzügigem Weidegang, als gute Lösung: „Wir dürfen nicht über Laufstallbauten in den Bergen diskutieren, die nur drei Monate im Jahr genutzt werden!“ Das führe nur zum Aus für die Fortführung zahlloser Alpen, warnte Schwärzler.

Traditionelle Ehrungen

Traditionell beschließen die Ehrungen langjähriger Älplerinnen und Älpler, Tagwerker und Menschen, die sich um die Alpwirtschaft verdient gemacht haben, die AVA-Versammlung. Fast 40 Frauen und Männer wurden diesmal ausgezeichnet – darunter der „Rekordhalter“ Siegfried Herb mit 70 Jahren als Alphirte und Besitzer der „Schneidersalpe“ auf der Salmaser Höhe bei Thalkirchdorf.



Leben im Berg: Siegfried Herb (rechts) ist seit 70 Jahren als Besitzer und Alphirte auf der Schneidersalpe bei Thalkirchdorf tätig. Die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann gratulierte dem Rekordhalter. © Josef Gutsmiedl

Eine besondere Ehrung gab es schließlich für die beiden ausgeschiedenen Vorstände. Franz Hage und sein langjähriger Stellvertreter, Max Kögel, wurden mit den Ehrenplaketten und Ehrenurkunden ausgezeichnet. „Im Nacken“ sitzen den ­Älplern und Berglandwirten die „Großen Beutegreifer“.