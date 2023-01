Und „nebenbei“ Hauswirtschaft: Teilzeitschule verabschiedet Jahrgang mit 16 Absolventinnen

Teilen

Die Absolventinnen der Teilzeitschule Hauswirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten feierten mit ihren Lehrern den gelungenen Abschluss einer schwierigen Schulzeit. © AELF Kempten / Susanne Lorenz-Munkler

Immenstadt – An der Teilzeitschule Hauswirtschaft erhielten 16 Absolventinnen ihre Abschlusszeugnisse als Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung.

Es war ein besonderer Tag für alle. Für die Lehrkräfte der Teilzeitschule Hauswirtschaft genauso wie für die 16 Absolventinnen, die nach 20 Monaten gemeinsamer Schulzeit ihre Zeugnisse übernehmen konnten.

Denn das Schuljahr 21/22 war kein einfaches gewesen. Die Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen erschwerte den Schulbetrieb massiv. Nach anderthalb gemeinsamen Jahren verabschiedeten Schulleiter Rainer Hoffmann und Leiterin Marie-Luise Althaus 16 frischgebackene „Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung“.

Vielfältige Ausbildung

Jeweils dienstags am frühen Abend und Freitagvormittag erlernten die Teilnehmerinnen in 630 Unterrichtsstunden, was für eine erfolgreiche und nachhaltige Haushaltsführung wichtig ist. „Kaum eine Ausbildung ist so vielfältig, wie die in unserer Teilzeitschule“, meint Schulleiterin Marie-Luise Althaus.



Sieht man auf den Stundenplan der Teilzeitschule, versteht man, was sie meint. Denn auf dem Stundenplan stehen nicht nur das Kochen und Bügeln, sondern auch Finanzmanagement, Ernährung- und Lebensmittellehre, Küchenpraxis, Haus- und Textilpraxis, Garten und Natur. Gelehrt werden auch Berufs- und Arbeitspädagogik, Landwirtschaft und Erwerbskombination, Rhetorik, Erziehung und Betreuungsleistungen. Als Wahlfächer werden Persönlichkeitsbildung oder Haushaltstechnik angeboten.



Lebendige Klassengemeinschaft

„Ich hoffe, es hat sich für Sie gelohnt“, sagte Rainer Hoffmann. „Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, viel Glück und dass sie das Gelernte in der Familie und bei der Arbeit umsetzen können.“ Friedoline Amman, Frauenvorsitzende des vlf (Verband landwirtschaftlicher Fachbildung) Immenstadt, beglückwünschte die Frauen für den Mut, die Herausforderungen anzunehmen, neben Beruf, Familie und Kindern die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung zu besuchen.

„Es ist viel in diesem Semester passiert“, resümierte Schulleiterin Marie-Luise Althaus. „Wir konnten erst Ende Februar 2021 statt im Oktober 2020 anfangen und standen vor der großen Aufgabe, Euch den Praxisstoff am Bildschirm nahezubringen. Wir haben uns mit viel Kreativität ins Zeug gelegt.“ Althaus lobte ihre Kolleginnen und die Absolventinnen. „Vielen Dank fürs Zusammen- und Durchhalten. Wir Lehrer haben Euch als lebendige Klassengemeinschaft erlebt. Es war schön, Eure Fortschritte zu sehen.“