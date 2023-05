Sonthofer KulturViertel: Öffnungszeiten in den Pfingstferien

Empfehlung für die Pfingstferien: Ein Besuch im AlpenStadtMuseum © Stadt Sonthofen, Sonja Karnath

Sonthofen – Vielfältige Angebote hält das Sonthofer KulturViertel auch in den Pfingstferien für große und kleine Besucherinnen und Besucher bereit.

So zeigt die StadtHausGalerie, Marktstr. 12, zu den Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr die gerade eröffnete Ausstellung „Nah am Berg – 3 Ostrachtaler“ mit Werken der Künstlerinnen bzw. Künstler Ulrike Rüttinger, Hildegard Simon und Josef Schmid. Auch ein Besuch am Pfingstsonntag, den 28. Mai, ist möglich, geschlossen bleibt die Galerie lediglich Fronleichnam, am Donnerstag, 8. Juni.

In direkter Nachbarschaft bietet sich ein Rundgang durch das AlpenStadtMuseum in der Sonnenstr. 1 an. Hier wird die Geschichte der Region neu erzählt – mit zahlreichen Medien- und Mitmachstationen ein Erlebnis für die ganze Familie! Für das kulinarische Wohl ist im gemütlichen Museumscafé mit historischem Charme gesorgt. Am Pfingstwochenende hat das Museum an beiden Feiertagen, auch am Pfingstmontag, geöffnet. Ansonsten öffnet das Museum auch in den Ferien zu den üblichen Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr die Türen für alle Besucherinnen und Besucher.

Weitere Informationen unter www.stadthausgalerie.de bzw. www.alpenstadtmuseum.de.