Volksbegehren kann kommen: „Bündnis Radentscheid“ sammelt genügend Unterschriften

Von: Lajos Fischer

Lutz Bäucker (rechts) vom ADFC Kempten-Oberallgäu, sowie Christina Mader (von links) und Ingrid Fischer überreichten Bürgermeister Christian Wilhelm die in Sonthofen gesammelten Unterschriften des Radentscheids Bayern. © Lajos Fischer

Sonthofen – Das „Bündnis Rad­entscheid“ hat in den letzten vier Monaten Unterschriften für die Zulassung eines Volksbegehrens gesammelt. Die Initiatoren fordern ein eigenes Radgesetz.

Das „Bündnis Rad­entscheid“ hat in den letzten vier Monaten Unterschriften für die Zulassung eines Volksbegehrens gesammelt. Die Initiatoren fordern ein Radgesetz für die Radverkehrsförderung im Freistaat, auch im Oberallgäu. Die rund 120 Unterschriften von Sonthofer Bürgerinnen und Bürgern wurden jetzt an Bürgermeister Christian Wilhelm übergeben.

100 000 Unterschriften in Bayern

Lutz Bäucker, Vorsitzender des ADFC Kempten-Oberallgäu, Christina Mader, Kreisgeschäftsstellenleiterin des Bund Naturschutz und Ingrid Fischer, Vertreterin der beteiligten Parteien (Grüne, SPD, ÖDP, Die Linke, Volt), berichteten bei der Übergabe, dass in Bayern rund 100 000 Menschen unterschrieben haben. Für die Zulassung des Volksbegehrens sind 25 000 notwendig.

Die Unterschriften werden demnächst von den Kommunen überprüft, damit sie dann beim bayerischen Innenministerium eingereicht werden können. Das Ministerium entscheidet über die Zulassung und bestimmt die 14-tägige Eintragungsfrist für das eigentliche Volksbegehren. Das Bündnis rechnet damit, dass die Wahlberechtigten in Bayern im Frühjahr oder Sommer 2023 aufgerufen werden, sich in ihrem Rathaus für den Radentscheid einzutragen.



Ein Radgesetz für die Radverkehrsförderung

„Wir sind begeistert über die breite Unterstützung im Oberallgäu und in ganz Bayern für den Radentscheid. Wir wünschen uns, dass die Staatsregierung den Willen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und mit einem Radgesetz endlich den notwendigen Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung schafft“, meinte Lutz Bäucker. Christina Mader beschrieb, wie schwer es sei, mit Kindern im städtischen Verkehr Fahrrad zu fahren. Ingrid Fischer forderte, die Kommunen sollten mehr Druck ausüben, um von der Bundes- und Landesebene mehr Mittel für den Radverkehr zu bekommen.



Bürgermeister Christian Wilhelm verwies auf das 2017 verabschiedete Radverkehrskonzept und auf dessen Umsetzung: „Als Radstadt haben wir natürlich einen großen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der notwendig ist, um Radförderung in Bayern schnell und zielgerichtet voranzubringen.“ Sonthofen investiere acht Euro pro Einwohner im Jahr für den Fahrradverkehr und gehöre damit in den Kreis guter Fahrradstädte.



Pragmatische Lösungen

Der Bürgermeister, der auch dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern angehört, ging auf die sechs konkreten Forderungen des Rad­entscheids ein. Sonthofen werde dank seiner zielbewussten und pragmatischen Herangehensweise bis 2030 alle Ziele, die in den Kompetenzbereich der Stadt gehören, sicher erreichen. Der Radverkehrsanteil am Gesamtverkehrsaufkommen liege bereits jetzt bei 18 Prozent. Das Erreichen der geforderten 25-Prozent-Marke in den folgenden acht Jahren sei realistisch.



Christian Wilhelm kritisierte, dass das Volksbegehren auf ein neues, eigenes Radgesetz hinarbeite: „Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Anpassung in den Bestandsgesetzen zielführender wäre.“ Der Freistaat und der Bund sollten die Kommunen fragen, was sie genau vor Ort brauchen und die gesetzliche Förderung danach ausrichten. Radschnellverbindungen müssen im Bundesverkehrsplan verankert und in übergeordneten Planfeststellungsverfahren festgelegt werden.



Zeitgerechte Forderungen

Er fuhr fort: „Die Forderungen sind mehr als zeitgerecht, da wir uns bislang allein und zu nah am Autoverkehr ausgerichtet haben“. Trotzdem setze ein eigenes Gesetz für Radfahrer falsche Signale. Er plädierte dafür, dass alle Verkehrsteilnehmer, egal ob PKW, Fahrrad oder Fußgänger, gleichbehandelt werden. Sinnvolle Kompromisse seien gefragt. Man müsse ein Netz für alle entwickeln, aber nicht in jeder Straße müssten alle drei Platz haben. Ingrid Fischer ergänzte: „Unsere Fußgängerzone ist für den Radverkehr geöffnet. Es ist wichtig, dass es auch so bleibt.“



Alle waren einig: Die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger sei wichtig: „Sonst kriegen wir es nicht hin.“ Die Politik müsse für sichere Radwege sorgen. Die Sonthofer sollten jedoch selbst erkennen, dass das Fahrrad für sie bequemer sei. Die vielen flachen Flächen im Stadtgebiet seien von Vorteil. Und man müsse unbedingt im Gespräch bleiben. Die Treffen des „Netzwerks Fahrrad“ – es besteht aus Vertretern der Politik, der Stadtverwaltung und der Radfahrer – helfen dabei. Christina Mader meinte: „Dass Menschen über das Thema Radverkehr im demokratischen Rahmen ihre Meinungen austauschen, gehöre zum Charme des Volksbegehrens.“