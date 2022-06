Nach zwei Jahren gibt es wieder ein unterhaltsames Programm mit Festzelt, Feuerwerk und Fahrgeschäften

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Die Stadtkapelle Sonthofen bestreitet zusammen mit anderen Ensembles und Musikgruppen das Festzeltprogramm beim diesjährigen Volksfest. © Rudolf Schnellbach

Sonthofen – Zwei Jahre lang mussten die Sonthoferinnen und Sonthofer wegen der Corona-Pandemie auf das Volksfest auf dem Marktanger verzichten.

Am Freitag, 24. Juni, öffnet nach langem Warten das zehntägige Sonthofer Volksfest nun wieder seine Tore. Die Besucher können sich dann wieder bis Sonntag, 3. Juli, auf viele Fahrgeschäfte – vom Kinderkarussell bis zum Autoscooter und ein unterhaltsames Programm im Festzelt freuen. Wie jedes Jahr stehen auf dem Marktangergelände auch Schieß- und Losbuden, eine Menge Stände mit leckeren Schmankerln und der beliebte Biergarten.



Das Volksfest öffnet täglich um 14 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr. Die Fahrbetriebe schließen an Werktagen um 23 Uhr, am Freitag und Samstag um Mitternacht und am Sonntag um 22 Uhr. Der Volksfestbetrieb mit Schieß- und Losbuden endet jeweils eine Stunde später. Am Samstag, 2. Juli, findet zum großen Finale wieder das beliebte Brillantfeuerwerk statt. An diesem Tag dürfen die Fahrgeschäfte bis 1 Uhr betrieben werden. Kindernachmittag mit reduzierten Fahrpreisen ist am Mittwoch, 29. Juni.



Zudem wird es dieses Jahr auch wieder ein Festzelt geben. Betrieben wird dieses wie in den letzten beiden Veranstaltungsjahren von der Stadt Sonthofen. Einige Sonthofer Vereine übernehmen die Verpflegung im Zelt. Am Freitag, 24. Juni, wird das Festzelt feierlich mit der Stadtkapelle Sonthofen sowie einem traditionellen Bieranstich eröffnet. Am Mittwoch, 29. Juni, finden der Seniorennachmittag sowie erstmalig auch ein Firmenvolksfest statt. Der Sonthofer Abend mit dem GTEV Sonthofen am 30. Juni sowie der Vereineabend mit Vereineolympiade am 1. Juli sind zum festen Bestandteil des Sonthofer Volksfests geworden.

Platzreservierungen für das Zelt werden unter Telefon 08321/615-228 entgegengenommen. Ein besonderes Highlight ist das große Festzelt-Finale mit Feuerwerk und musikalischer Unterhaltung der Rockgruppe Major7 am Samstag, 2. Juli.

Das Festzeltprogramm:

Freitag, 24. Juni: 19 Uhr Eröffnung mit Fassanstich und Unterhaltung mit der Stadtkapelle Sonthofen

Mittwoch, 29. Juni: ab 13 Uhr Seniorennachmittag mit dem Wertacher Duo und dem Heimat- und Trachtenverein Altstädten ab 19 Uhr Firmenvolksfest mit der Musikkapelle Altstädten;

Donnerstag, 30. Juni: 19 Uhr „Sunthofar Obed“ mit der Dorfmusik Berghofen und dem GTEV Edelweiß Sonthofen

Freitag, 1. Juli: ab 18 Uhr Vereineolympiade mit 5-Kampf, musikalische Unterhaltung mit Combo4, und am Samstag, 2. Juli: 19 Uhr Festzelt-Finale mit Major7, Brillant-Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit.