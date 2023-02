Volleyballerinnen des TSV Burgberg verlassen die Abstiegsränge

Jubel am Samstag: Mit dem Sieg gegen die Marktoffingen machten die Burgberger Volleyballerinnen die Nullnummer vom Freitag wett. © Gerwig Löffelholz

Burgberg – Nach einer durchwachsenen Nullnummer gegen Dachau drehen die TSV-Volleyballerinnen tags darauf einen Rückstand gegen Marktoffingen und holen sich am Ende drei äußerst wertvolle Punkte.

Freud und Leid am selben Ort durchlebten die Bayernliga Volleyballerinnen des TSV Burgberg innerhalb von nur 24 Stunden beim Doppel-Heimspiel-Wochenende in der Grüntenhalle. Denn nach dem bisherigen Höhenflug im neuen Jahr mit drei Siegen in Folge mussten die Volleys aus Burgberg mit einer 1:3-Niederlage gegen Dachau einen ersten Nackenschlag im Jahr 2023 einstecken.

Doch nur rund 24 Stunden später war alle Enttäuschung gewichen und die Schützlinge von Headcoach Tom Bultmann durften an gleicher Wirkungsstätte einen enorm wichtigen 3:1-Erfolg gegen den unmittelbaren Verfolger aus Marktoffingen bejubeln, Damit konnten die Burgbergerinnen erstmals in dieser Saison die direkten Abstiegsränge verlassen.

Erste Niederlage in diesem Jahr

Das war eigentlich schon der Plan für das Spiel am Samstag gegen den momentanen Tabellendritten. Zwar gelang es den Gastgeberinnen den ersten Satz noch relativ souverän mit 25:19 für sich zu entscheiden, doch nach dem ersten Seitenwechsel drehten die Gäste enorm auf und spielten ihre physische Überlegenheit gnadenlos aus.

Kombiniert mit einem enorm druckvollen Aufschlagspiel ließen die favorisierten Dachauerinnen den Gastgebern schließlich keine echte Chance mehr zu kontern und so endeten die Durchgänge zwei, drei und vier letztlich verdient mit 25:16, 25:15 und 25:15. Nach exakt 100 Minuten war die erste Niederlage im neuen Jahr damit besiegelt.

Neue Chance

Durch die Nullnummer am Samstag lastete nun ein enormer Druck auf dem Bultmann Team, denn ein Sieg gegen Marktoffingen war nun Pflicht. Die Spielerinnen aus dem schwäbischen Donau-Ries legten furios los und setzten die Gastgeberinnen mit kraftvollen Aufschlägen und schnell vorgetragenen Angriffen von Anfang an unter enormen Druck. So ging der erste Satz gegen fahrig wirkende Gastgeberinnen mit 25:22 auch an den FSV.

Trainer Bultmann musste reagieren, baute das Team für den zweiten Satz um und brachte die Routiniers Eva Schilf und Milena Bauch diagonal ins Spiel. Insbesondere die an diesem Tag glänzend aufgelegte Bauch lief zur Höchstform auf und steuerte mit mehreren Assen und druckvollen Aufschlägen etliche Spielpunkte unmittelbar bei. Ihre Team-Kolleginnen ließen sich davon positiv anstecken, servierten ebenfalls eindrucksvoll, nervenstark und druckvoll im Aufschlag und kämpften fortan aufopferungsvoll um jeden Ball.

Das Spiel gedreht

Ein Einsatz, der sich lohnte. Denn diesmal drehte Burgberg das Spiel, ließ Marktoffingen trotz zwischenzeitlicher Führung zum Ende hin keine Chance mehr zum Konter und besiegelte nach knapp zwei Stunden mit drei gewonnen Sätzen in Folge die nächsten, wichtigen, drei Punkte im Kampf um die Nichtabstiegsplätze. „Daher ein sehr, sehr wichtiger Sieg für die Mannschaft und eine echte Belohnung für die Nervenstärke und den gezeigten Kampfgeist“, wie Trainer Bultmann nach dem Spiel resümierte.