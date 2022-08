Von der Großstadt auf die Alpe: »Sennerin auf Zeit«

Teilen

Katrin Frick (rechts) aus Ludwigsburg geht auf der Sennalpe Schattwald Bernhard Hartl beim Käsen zur Hand. © Frithjof Kjer

Fischen – Anstrengend, aber erfüllend waren die jeweils fünf Tage als Sennerinnen auf Zeit von Katrin Frick aus Ludwigsburg und Stefanie Kiebler aus München.

Stefanie arbeitete auf der Sennalpe Ornach mit, Katrin packte auf der Sennalpe Schattwald mit an und ging Bernhard Hartl auch beim Käsen zur Hand.

Nach zehn Jahren ermöglichte die Tourismus Hörnerdörfer GmbH in Zusammenarbeit mit den beiden Älpler-Ehepaaren Höchenberger (Ornach) und Hartl (Schattwald) sowie dem Hirschbräu aus Sonthofen in diesem Sommer zum zweiten Mal das beliebte Projekt „Senn auf Zeit“.

Fünf Tage Älplerleben

Fünf Tage Älplerleben im Naturpark Nagelfluhkette auf einer traditionellen Sennalpe in den Allgäuer Hörnerdörfern kennenlernen und das Allgäu in seiner ursprünglichsten Form erleben, so lautete die Devise. Auf der Tagesordnung standen Rinder hüten, Kühe melken, käsen, Unkraut jäten und natürlich täglich von den Erlebnissen als „Sennerin auf Zeit“ auf dem Hörner-Blog sowie in den Social-Media-Kanälen der Hörnerdörfer berichten.

Bereits vor 5 Uhr morgens begann der Arbeitstag von Katrin und Stefanie als Sennerinnen auf Zeit und dauerte meistens bis nach 21 Uhr abends. Beide Frauen, deren normales Leben von einem klassischen Büroalltag bestimmt ist, empfanden ihre Zeit auf der Alpe als sehr anstrengend, aber auch als sehr erfüllend und fielen jeden Tag hundemüde aber überglücklich und zufrieden ins Bett. Katrin verlängerte ihren Aufenthalt sogar um einen Tag…

Die Tagebücher der beiden Sennerinnen auf Zeit 2022 findet man unter https://www.hoernerdoerfer.de/blog/sennerin-auf-zeit