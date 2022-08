Von der Müllhalde zur Goldgrube: Die Geschichte des ZAK

Anlässlich seines 50-Jährigen Jubiläums tourt der ZAK durch das Allgäu und präsentiert seine Anlagen. © ZAK

Kempten/Oberallgäu – Im Zuge des 50. Jubiläums blickt der ZAK auf Höhen und Tiefen seiner Erfolgsgeschichte zurück.

Heute unvorstellbar, war in den 1960er und 1970er Jahren jede Gemeinde selbst für die Abfallbeseitigung zuständig. Jede fand irgendeinen Tobel, der mit Müll befüllt wurde. Die Deponien wurden regelmäßig angezündet. Erst mit der Gründung des Zweckverbands und dem Bau der Müllverbrennungsanlage in Kempten konnte eine geordnete Abfallwirtschaft auf den Weg gebracht werden.

Und der war oft hart und steinig. Ohne vorausschauende, zupackende Menschen aus der Kommunalpolitik, wie etwa dem damaligen Kemptener OB Dr. Josef Höß und Bruno Steinmetz aus der Verwaltung, wären die Dinge nicht so schnell vorangegangen. Auf den Anstieg der Müllberge in den 1980er Jahren reagierte der ZAK mit dem Bau einer dritten Ofenlinie mit verbessertem technischem Standard. Als in der Hektik des Wahljahres 1990 die verbrauchten Öfen abgestellt wurden und der Ersatz noch nicht realisiert war, kam es zum Müllnotstand. Der teure Export des Mülls nach Frankreich trieb den ZAK in ein erhebliches finanzielles Defizit.



Unbequeme Entscheidungen

„So konnte es nicht weitergehen, unbequeme Entscheidungen mussten getroffen, die gesamte Abfallwirtschaft umgekrempelt und auf neue Füße gestellt werden“, erinnert sich Aufsichtsratsvorsitzender und Alt-Landrat Gebhard Kaiser, der als junger neuer Verbandsvorsitzender 1990 den unbequemen Stuhl einnahm. Alle politischen Parteien sollten in der Verbandsversammlung vertreten sein, das war seine Bedingung, und so wurde in großem politischem Konsens der Müllentsorger zum modernen Abfalldienstleister umgestaltet.

In den 32 Jahren seines Engagements konnte Kaiser stets auf ein kompetentes und solidarisches Team zählen. Seine Frau Brigitte hat die sehr schweren Jahre 1990 bis 1993 mit ihm durchgestanden, als oft die ganze Nacht Telefondrohungen daheim aufliefen und Sperrmüll im Garten abgekippt wurde.

ZAK in der Zukunft

Die aktuelle Geschäftsleitung betonte, dass der ZAK laut einer repräsentativen Umfrage in der Öffentlichkeit sehr positiv wahrgenommen werde. Was nicht zuletzt den Kollegen und Kolleginnen vor Ort zu verdanken sei, die Probleme freundlich lösen, den bayernweit günstigsten Entsorgungspreisen, aber auch der unbürokratischen und kostenlosen Entsorgung des Sperrmülls nach der großen Flut im Jahr 1999 und dem Iller-Hochwasser 2002.

Der ZAK will die Fernwärmeversorgung weiter ausbauen, Sonnen- und Windkraftanlagen schnell genehmigen und bauen. Kurz: Er ist bereit, die Energiewende mitzugestalten. Eine Aufgabe der Zukunft sei die Modernisierung der in die Jahre gekommenen Wertstoffhöfe. Eine Säule der Abfallwirtschaft, nämlich die Müllvermeidung, ist dem Einfluss des ZAK leider weitgehend entzogen.